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SON DAKİKA | Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi
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https://sputniknews.com.tr/20220929/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-guzel-icin-15-yila-kadar-hapis-istemi-1061770853.html
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
semra güzel
semra güzel

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi

19:08 29.09.2022
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Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
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