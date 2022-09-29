https://sputniknews.com.tr/20220929/dokunulmazligi-kaldirilan-hdp-milletvekili-guzel-icin-15-yila-kadar-hapis-istemi-1061770853.html
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T19:08+0300
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2022-09-29T19:08+0300
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semra güzel
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Güzel için 15 yıla kadar hapis istemi
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Ayrıntılar geliyor
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.