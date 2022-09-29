https://sputniknews.com.tr/20220929/citroen-pariste-elektrikli-konsept-otomobili-oliyi-tanitti-1061779436.html
Citroen, Paris'te elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı
Citroen, Paris'te elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı
Fransa merkezli araç üreticisi Citroen, elektrikli konsept otomobilini başkent Paris'te tanıttı. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T22:38+0300
2022-09-29T22:38+0300
2022-09-29T22:38+0300
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citroen
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elektrikli araç
elektrikli otomobil
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Paris’teki La Caserne sürdürebilir moda merkezinde düzenlenen 'Station C - The Positive Mobility Hub' etkinliğinde Citroen'in elektrikli konsept otomobili Oli rengi, yeni logosu ve dizaynıyla dikkati çekti.Citroen CEO'su Vincent Cobee, Oli'nin Citroen markasının gelecek yıllardaki imajını yansıtan konsept olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.Cobee, geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması, hafif olması ve kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüme dahil olması açısından Oli'nin önemine işaret etti.Türkiye’nin Citroen için son 3 yılda en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu ifade eden Cobee, Kovid-19 salgını gibi zor bir sürece rağmen markanın Türkiye'deki genç ve dinamik ekibinin pazar payı ve müşteri memnuniyeti konusunda etkileyici sonuçlar elde ettiğinin altını çizdi.Cobee, Türkiye pazarına yakın zamanda yüzde 100 elektrikli araçlar sürecekleri bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/anadolu-grubu-yonetim-kurulu-baskani-ozilhan-togg-900-bin-liranin-altinda-olabilir-1061629711.html
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citroen, paris, elektrikli araç, elektrikli otomobil, tanıtım, fransa
citroen, paris, elektrikli araç, elektrikli otomobil, tanıtım, fransa
Citroen, Paris'te elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı
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Fransa merkezli araç üreticisi Citroen, elektrikli konsept otomobilini başkent Paris'te tanıttı.
Paris’teki La Caserne sürdürebilir moda merkezinde düzenlenen 'Station C - The Positive Mobility Hub' etkinliğinde Citroen'in elektrikli konsept otomobili Oli rengi, yeni logosu ve dizaynıyla dikkati çekti.
Citroen CEO'su Vincent Cobee, Oli'nin Citroen markasının gelecek yıllardaki imajını yansıtan konsept olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.
Cobee, geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması, hafif olması ve kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüme dahil olması açısından Oli'nin önemine işaret etti.
Türkiye’nin Citroen için son 3 yılda en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu ifade eden Cobee, Kovid-19 salgını gibi zor bir sürece rağmen markanın Türkiye'deki genç ve dinamik ekibinin pazar payı ve müşteri memnuniyeti konusunda etkileyici sonuçlar elde ettiğinin altını çizdi.
Cobee, Türkiye pazarına yakın zamanda yüzde 100 elektrikli araçlar sürecekleri bilgisini paylaştı.