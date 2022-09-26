https://sputniknews.com.tr/20220926/anadolu-grubu-yonetim-kurulu-baskani-ozilhan-togg-900-bin-liranin-altinda-olabilir-1061629711.html

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan: TOGG, 900 bin liranın altında olabilir

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan: TOGG, 900 bin liranın altında olabilir

Yerli otomobil TOGG'un fiyatına ilişkin konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, aracın fiyatının 'bugünün koşullarında' 900 bin liranın... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T14:43+0300

2022-09-26T14:43+0300

2022-09-26T14:43+0300

türkiye

togg

otomobil

yerli otomobil

tuncay özilhan

ekonomi

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TOGG, projesinin ortaklarından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'e konuştu. Özilhan, yerli otomobil TOGG'u 4-5 defa test ettiğini ve çok memnun kaldığını söyledi. TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağın belirten Özilhan, “Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız” dedi.Özilhan, TOGG'un fiyatına dair "TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60’a çıkardılar ÖTV’yi. Ondan sonra yüzde 10’a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10’un içinde kesin kalıyoruz" dedi.'İlk hedef iç pazar'TOGG'a dair değerlendirmelerde bulunmaya devam eden Özilhan, “İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.Haberde yapılan hesaplamalarda, TOGG'un giriş fiyatının 'bugünün koşullarında' en fazla 900 bin lira olacağını belirtti. Yücel, 900 bin liranın da Türk vatandaşları için ulaşılabilir bir rakam olmadığını belirterek, aracın yüzde 7 ÖTV dilimine girmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

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