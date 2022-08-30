https://sputniknews.com.tr/20220830/bakan-varank-duyurdu-togg-2023-martta-satisa-cikiyor-1060575783.html

Bakan Varank duyurdu: TOGG, 2023 Mart'ta satışa çıkıyor

Bakan Varank duyurdu: TOGG, 2023 Mart'ta satışa çıkıyor

Bakan Varank, Radyo Başakşehir’e konuk oldu. 2023 seçimlerinden TEKNOFEST’e kadar gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Varank, TOGG’un... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T16:49+0300

2022-08-30T16:49+0300

2022-08-30T16:49+0300

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Yüz Yüze 100 Gün’ etkinliği kapsamında Başakşehir’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti. Radyo Başakşehir Özel Yayını’nda Melis Bektaş’a konuk olan Varank, Başakşehir’in dört bir tarafında ilçe sakinleriyle buluştuklarını ifade etti.2023 seçimleri öncesinde AK Parti’nin tüm kadrolarıyla sahada olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST’e dair değerlendirmelerde bulundu. 2018’de yola çıktıklarında TEKNOFEST’te 14 kategoride 5 bin takım ve 150 bin katılımcının olduğunu aktaran Varank, bugün 40 farklı kategoride 50 bin takım ve 600 bin katılımcının olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de yapılan en büyük yatırımın insana olan yatırım olduğuna işaret eden Varank, çocukları teknolojiye, uzaya ve havacılığa yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.TOGG satışa çıkıyorTOGG hakkında açıklamalarda bulunan Varank, vatandaşların TOGG’u beğeni oranının yüzde 95’lere ulaştığını ve Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını müjdeledi. İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını belirten Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını dile getirdi.Milli Uzay Programı süreç devam ediyorMilli Uzay Programı hakkındaki süreçle ilgi de bilgi veren Varank, yapılan başvuruların değerlendirildiğini, mülakat ve sağlık sürecini tamamlayan iki vatandaşın öncelikli olarak ABD’de gerekli eğitimleri alacağını ve daha sonra bir vatandaşın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün boyunca ay yıldızlı al bayrağı temsil edeceğini belirtti. Varank, son olarak Teknolojik Tayfa’nın çocuklar ile teknoloji arasında kuvvetli bir bağ kuracağını belirtti. Bakan Varank, binlerce çocuğunun Türkiye’nin dört bir tarafında Teknolojik Tayfa ile mutlu olduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/toggun-fabrika-acilisi-29-ekimde-mart-ayinda-da-yollarda-olacak-1060170612.html

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