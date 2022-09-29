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https://sputniknews.com.tr/20220929/biden-pasifik-adalarina-810-milyon-dolardan-fazla-yardim-yapilacagini-duyurdu-1061781079.html
Biden, Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurdu
Biden, Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik Adaları ülkelerindeki programlara 810 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını bildirdi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T23:39+0300
2022-09-29T23:39+0300
dünya
joe biden
abd
pasifik
bağımsızlık
yardım
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Biden, Washington'da dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu.ABD ile Pasifik Adaları ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan diplomasi ve savunma ilişkilerine dikkati çeken Biden, "Pasifik Adaları'nın güvenliği bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.Joe Biden, zirve kapsamında Pasifik Adaları ile birçok ortak karar aldıklarını belirterek "Bugün Pasifik Adaları'nda yaşayanların yaşamlarının geliştirilmesi için yapılacak programlara 810 milyon dolardan fazla yardım yapacağımızı duyuruyorum. Bu yardımların 330 milyonu yeni yatırımlara ve iklim değişikliğine ilişkin programlara gidecek" ifadesini kullandı.ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacakABD'nin her alanda bu ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini dile getiren Biden, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.Zirveye Cook Adaları, Fiji, Fransız Polinezyası, Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru, Yeni Kaledonya, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan temsilciler katılıyor.Ayrıca Avustralya, Yeni Zelenda ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna da zirveye gözlemci olarak katılıyor.
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joe biden, abd, pasifik, bağımsızlık, yardım
joe biden, abd, pasifik, bağımsızlık, yardım

Biden, Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurdu

23:39 29.09.2022
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik Adaları ülkelerindeki programlara 810 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını bildirdi.
Biden, Washington'da dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu.
ABD ile Pasifik Adaları ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan diplomasi ve savunma ilişkilerine dikkati çeken Biden, "Pasifik Adaları'nın güvenliği bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.
Joe Biden, zirve kapsamında Pasifik Adaları ile birçok ortak karar aldıklarını belirterek "Bugün Pasifik Adaları'nda yaşayanların yaşamlarının geliştirilmesi için yapılacak programlara 810 milyon dolardan fazla yardım yapacağımızı duyuruyorum. Bu yardımların 330 milyonu yeni yatırımlara ve iklim değişikliğine ilişkin programlara gidecek" ifadesini kullandı.

ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak

ABD'nin her alanda bu ülkelerle ilişkilerini sürdüreceğini dile getiren Biden, "Cook Adaları ve Niue'nin da egemenliğini tanıdığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.
Zirveye Cook Adaları, Fiji, Fransız Polinezyası, Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru, Yeni Kaledonya, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan temsilciler katılıyor.
Ayrıca Avustralya, Yeni Zelenda ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna da zirveye gözlemci olarak katılıyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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