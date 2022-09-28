https://sputniknews.com.tr/20220928/biden-gecen-ay-hayatini-kaybeden-temsilciler-meclisi-uyesinin-oldugunu-unuttu-jackie-neredesin--1061735464.html

Biden, geçen ay hayatını kaybeden Temsilciler Meclisi üyesinin öldüğünü unuttu: Jackie, neredesin?

Biden, geçen ay hayatını kaybeden Temsilciler Meclisi üyesinin öldüğünü unuttu: Jackie, neredesin?

Joe Biden, geçen ay hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu, sahnede onu aradı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T21:56+0300

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dünya

joe biden

abd

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ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC’de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı. Konuşma yaptığı sırada Biden, geçirdiği trafik kazasının ardından 3 Ağustos 2022’de hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu.Biden, ölümünün ardından eşiyle birlikte ailesine taziye mesajını da ilettiği Walorski’ye, "Jackie, burada mısın? Neredesin Jackie? O burada olacaktı" diye seslendi.

https://sputniknews.com.tr/20220924/biden-dostlugumuz-eskilere-dayaniyor-dedigi-kadini-isaret-etti-o-12-ben-30-yasindaydim-neyse-1061581955.html

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