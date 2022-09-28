Biden, geçen ay hayatını kaybeden Temsilciler Meclisi üyesinin öldüğünü unuttu: Jackie, neredesin?
21:56 28.09.2022 (güncellendi: 22:08 28.09.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
Joe Biden, geçen ay hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu, sahnede onu aradı.
ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC’de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı.
Konuşma yaptığı sırada Biden, geçirdiği trafik kazasının ardından 3 Ağustos 2022’de hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu.
Biden, ölümünün ardından eşiyle birlikte ailesine taziye mesajını da ilettiği Walorski’ye, "Jackie, burada mısın? Neredesin Jackie? O burada olacaktı" diye seslendi.
Konuşma yaptığı sırada Biden, geçirdiği trafik kazasının ardından 3 Ağustos 2022’de hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu.
Biden, ölümünün ardından eşiyle birlikte ailesine taziye mesajını da ilettiği Walorski’ye, "Jackie, burada mısın? Neredesin Jackie? O burada olacaktı" diye seslendi.
Ölenle ölünmüyor: Joe Biden, geçen ay hakkında taziye mesajı dahi yayımladığı eski Temsilciler Meclisi üyesi Walorski’nin öldüğünü unuttu, sahnenin üstünde 'Jackie, burada mısın? Neredesin Jackie?' sözleriyle onu aradı https://t.co/lgavRRDRo4https://t.co/aauBbuFYNK pic.twitter.com/vgkOh6RVCY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2022