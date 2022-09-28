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https://sputniknews.com.tr/20220928/biden-gecen-ay-hayatini-kaybeden-temsilciler-meclisi-uyesinin-oldugunu-unuttu-jackie-neredesin--1061735464.html
Biden, geçen ay hayatını kaybeden Temsilciler Meclisi üyesinin öldüğünü unuttu: Jackie, neredesin?
Biden, geçen ay hayatını kaybeden Temsilciler Meclisi üyesinin öldüğünü unuttu: Jackie, neredesin?
Joe Biden, geçen ay hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu, sahnede onu aradı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T21:56+0300
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dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC’de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı. Konuşma yaptığı sırada Biden, geçirdiği trafik kazasının ardından 3 Ağustos 2022’de hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu.Biden, ölümünün ardından eşiyle birlikte ailesine taziye mesajını da ilettiği Walorski’ye, "Jackie, burada mısın? Neredesin Jackie? O burada olacaktı" diye seslendi.
https://sputniknews.com.tr/20220924/biden-dostlugumuz-eskilere-dayaniyor-dedigi-kadini-isaret-etti-o-12-ben-30-yasindaydim-neyse-1061581955.html
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joe biden, abd
joe biden, abd

Biden, geçen ay hayatını kaybeden Temsilciler Meclisi üyesinin öldüğünü unuttu: Jackie, neredesin?

21:56 28.09.2022 (güncellendi: 22:08 28.09.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Joe Biden, geçen ay hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu, sahnede onu aradı.
ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC’de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı.

Konuşma yaptığı sırada Biden, geçirdiği trafik kazasının ardından 3 Ağustos 2022’de hayatını kaybeden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Jackie Walorski’nin öldüğünü unuttu.

Biden, ölümünün ardından eşiyle birlikte ailesine taziye mesajını da ilettiği Walorski’ye, "Jackie, burada mısın? Neredesin Jackie? O burada olacaktı" diye seslendi.
ABD Başkanı Joe Biden, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
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