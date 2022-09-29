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Ankara Büyükşehir Belediyesi basın biriminden Mansur Yavaş'la ilgili 'adaylık' iddiasına açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi basın biriminden Mansur Yavaş'la ilgili 'adaylık' iddiasına açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz’a... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T16:55+0300
2022-09-29T16:55+0300
politika
mansur yavaş
adaylık
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
ismail saymaz
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, gazeteci İsmail Saymaz’a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz’a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde, "İYİ Partili bir grup aday olması için Yavaş’a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa 'Evet' diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/aksener-eylul-ayi-geldiginde-birileri-iyi-partiyi-linc-etmek-icin-harekete-geciyor-1060999828.html
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mansur yavaş, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, ismail saymaz
mansur yavaş, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, ismail saymaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi basın biriminden Mansur Yavaş'la ilgili 'adaylık' iddiasına açıklama

16:55 29.09.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz’a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, gazeteci İsmail Saymaz’a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz’a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde, "İYİ Partili bir grup aday olması için Yavaş’a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa 'Evet' diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
POLİTİKA
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9 Eylül, 07:48
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