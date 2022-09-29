https://sputniknews.com.tr/20220929/alti-parti-cumhurbaskanligi-yetkileriyle-parlamenter-sisteme-gecisin-programini-hazirliyor-1061759939.html
Altı parti, cumhurbaşkanlığı yetkileriyle parlamenter sisteme geçişin programını hazırlıyor
Altı parti, cumhurbaşkanlığı yetkileriyle parlamenter sisteme geçişin programını hazırlıyor
Altılı masa ikinci turun ilk toplantısına pazar günü CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak. İkinci turda liderler seçim sonrasında parlamenter sistemin yol... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:03+0300
2022-09-29T15:03+0300
2022-09-29T15:03+0300
politika
6'lı masa
güçlendirilmiş parlamenter sistem
chp
iyi parti
deva partisi
gelecek partisi
demokrat parti (dp)
saadet partisi
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Altılı masayı oluşturan liderler ikinci tur görüşmelerine pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde başlayacak. İkinci turun ana gündemi parlamenter sisteme dönüş programı olacak.Altı liderin ilk turda kurulması kararı aldığı Siyasi İşler ve Geçiş Süreci Komisyonu geçtiğimiz salı günü bir araya gelerek pazar günü gerçekleşecek liderler toplantısı için bir hazırlık yaptı. Komisyonun belirlediği başlıklar toplantıda genel başkanların gündemine gelecek.Komisyon, çalışmalarında, 6’lı masanın ortak adayının kazanması durumunda atılacak adımları değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı yetkilerinin parlamenter sisteme geçişte nasıl kullanılacağı komisyonun gündeminde yer alıyor.Yol haritası kapsamında kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceğinin tespit edilmesi, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği de komisyonun çalışmaları arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde durduğu başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı'nın hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.Komisyonun çalışmaları genel başlıklar halinde pazar günü yapılacak toplantıda liderler tarafından değerlendirilecek. Liderlerin temel başlıklarda karar vermeleri durumunda, komisyon daha detaylı bir çalışma yürütecek.Adayın açıklanması beklenmiyorLiderlerin görüşmesinde ortak adayın belirlenmesi gündemde olması beklenmiyor. Liderlerin ortak aday konusunda seçim sürecine yaklaşılması ile bir karar vermesi planlanıyor. Daha önce liderler ortak adayla ilgili bir çerçeve çizmişlerdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre liderlerin bu kararı alma sürecinde kamuoyu yoklamaları da etkili olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220917/babacan-altili-masanin-bir-ortak-cumhurbaskani-adayi-hedefi-var-1061300148.html
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6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi
6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi
Altı parti, cumhurbaşkanlığı yetkileriyle parlamenter sisteme geçişin programını hazırlıyor
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Altılı masa ikinci turun ilk toplantısına pazar günü CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak. İkinci turda liderler seçim sonrasında parlamenter sistemin yol haritasını üzerine çalışıyor. Ortak adayın kazanması durumunda hükümetin oluşumu ve görev paylaşımı belirlenecek.
Altılı masayı oluşturan liderler ikinci tur görüşmelerine pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde başlayacak. İkinci turun ana gündemi parlamenter sisteme dönüş programı olacak.
Altı liderin ilk turda kurulması kararı aldığı Siyasi İşler ve Geçiş Süreci Komisyonu geçtiğimiz salı günü bir araya gelerek pazar günü gerçekleşecek liderler toplantısı için bir hazırlık yaptı. Komisyonun belirlediği başlıklar toplantıda genel başkanların gündemine gelecek.
Komisyon, çalışmalarında, 6’lı masanın ortak adayının kazanması durumunda atılacak adımları değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı yetkilerinin parlamenter sisteme geçişte nasıl kullanılacağı komisyonun gündeminde yer alıyor.
Yol haritası kapsamında kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, cumhurbaşkanın hangi yetkilerinin cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceğinin tespit edilmesi, cumhurbaşkanın yerine kabine toplantılarına hangi başkan yardımcılarının başkanlık yapabileceği de komisyonun çalışmaları arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi de yine komisyonun üzerinde durduğu başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı'nın hangi durumlarda kararname çıkarabileceği, hangi atamaların cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı çalışma sonucunda netleşecek. Atamalarda üçlü kararnameye dönülmesi de yine komisyonun değerlendirmeleri arasında yer alıyor.
Komisyonun çalışmaları genel başlıklar halinde pazar günü yapılacak toplantıda liderler tarafından değerlendirilecek. Liderlerin temel başlıklarda karar vermeleri durumunda, komisyon daha detaylı bir çalışma yürütecek.
Adayın açıklanması beklenmiyor
Liderlerin görüşmesinde ortak adayın belirlenmesi gündemde olması beklenmiyor. Liderlerin ortak aday konusunda seçim sürecine yaklaşılması ile bir karar vermesi planlanıyor. Daha önce liderler ortak adayla ilgili bir çerçeve çizmişlerdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre liderlerin bu kararı alma sürecinde kamuoyu yoklamaları da etkili olacak.