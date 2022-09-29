https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-baskan-yardimcisi-harris-guney-korede-kuzey-koreden-bir-fuze-denemesi-daha-geldi-1061763768.html

ABD Başkan Yardımcısı Harris Güney Kore'de: Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha geldi

ABD Başkan Yardımcısı Harris Güney Kore'de: Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha geldi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore ziyareti kapsamında ülkenin Kuzey Kore sınırında bulunan silahsızlandırılmış bölgeye gitti. Güney Kore Devlet... 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T16:28+0300

2022-09-29T16:28+0300

2022-09-29T16:28+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

kamala harris

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Göreve gelmesinden bu yana ilk kez Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkenin Kuzey Kore sınırında bulunan silahtan arındırılmış bölgeye gitti. Kuzey Kore'ye bakan bir tepedeki gözlem noktasını ziyaret eden Harris, dürbünle bölgeyi gözlemleyerek, "Çok yakın" dedi.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Kong-un ile görüştüğü Panmunjom Ateşkes Köyü'ne de giden Harris, burada bulunan Bonifas Askeri Kampı'nda ABD askerleriyle konuştu.Harris'in askerlerle konuştuğu esnada, sınırın öteki tarafındaki Kuzey Koreli askerin görüş mesafesinde olması dikkat çekti.'ABD ve Güney Kore askerleri omuz omuza hizmet veriyor'Silahtan arındırılmış bölgede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Harris, ABD ve Güney Koreli askerlerin 'dünyanın bu bölgesinin güvenliğini ve istikrarını korumak için omuz omuza hizmet verdiğini' kaydetti. ABD'nin Güney Kore'nin savunmasına dair taahhüdünün "sağlam" olduğunu söyleyen ABD Başkan Yardımcısı, 'Kuzey Kore'nin silah programlarınca yaratılan artan tehdide' müttefiklerin verdiği yanıtın birbirleriyle uyumlu olduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile görüşmesinde ABD'nin bölgedeki taahhütlerini yineledi.Yoon, "Halkımızın özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını savunmak için güvenilir bir destek ayağı olarak Güney Kore-ABD ittifakını geliştirmeye devam etmeyi planlıyorum" derken, Harris iki ülke arasındaki ittifakın önemini vurgulayarak, ortak çalışmayı güçlendirme niyetinin altını çizdi.'Kuzey Kore'nin fırlattığı füze, Japon Denizi'ne düştü'Harris'in ziyareti sırasında Güney Kore haber ajansı Yonhap, Genelkurmay Başkanlığı'nı kaynak gösterdiği haberinde Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru tanımlanmamış bir füze fırlattığını bildirdi. Japon haber ajansı Kyodo'ya göre ise füze Japonya'nın kapsamlı ekonomik bölgesinin dışına düştü.

https://sputniknews.com.tr/20220928/kamala-harrisin-seul-ziyareti-oncesi-kuzey-kore-guney-kore-sularina-balistik-fuze-firlatti-1061709253.html

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