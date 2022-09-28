https://sputniknews.com.tr/20220928/kamala-harrisin-seul-ziyareti-oncesi-kuzey-kore-guney-kore-sularina-balistik-fuze-firlatti-1061709253.html
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi: Kuzey Kore, Güney Kore sularına balistik füze fırlattı
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi: Kuzey Kore, Güney Kore sularına balistik füze fırlattı
Güney Kore'den yapılan açıklamada, ülkenin doğu sularına Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Açıklama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:04+0300
2022-09-28T13:04+0300
2022-09-28T13:04+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
kamala harris
balistik füze
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı bugün, ülkenin doğu sularına Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Bu hafta ikinci kez yapılan balistik düze denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Seul'e düzenleyeceği ziyaretten bir gün önce gerçekleşti.Eş zamanlı olarak ABD ve Güney Kore donanma gemileri Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarında tatbikatlar düzenleniyor.
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kuzey kore, güney kore, kamala harris, balistik füze
kuzey kore, güney kore, kamala harris, balistik füze
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi: Kuzey Kore, Güney Kore sularına balistik füze fırlattı
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Güney Kore'den yapılan açıklamada, ülkenin doğu sularına Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Açıklama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Seul ziyaretinden bir gün öncesinde geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı bugün, ülkenin doğu sularına Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
Bu hafta ikinci kez yapılan balistik düze denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Seul'e düzenleyeceği ziyaretten bir gün önce gerçekleşti.
Eş zamanlı olarak ABD ve Güney Kore donanma gemileri Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarında tatbikatlar düzenleniyor.