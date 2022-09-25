https://sputniknews.com.tr/20220925/guney-kore-kuzey-kore-japon-denizine-balistik-fuze-firlatti-1061593403.html

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığını ileri sürdü. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T04:18+0300

2022-09-25T04:18+0300

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güney kore

kuzey kore

balistik füze

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Güney Kore haber ajansı Yonhap Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin Japonya Denizi'ne kısa menzilli bir balistik füze ateşlediğini bildirdi.Dün Yonhap, Güney Kore ordusunun yakın zamanda Kuzey Kore'nin Sinpo kentinde denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) fırlatma hazırlılığı yaptığına dair işaretler tespit ettiğini duyurmuştu.2022'de balistik füze atışlarını yoğunlaştıran Pyongyang, yılın başından bu yana geçen 9 ayda 18 füze fırlattı. Bu sayı 2021'in tamamında 10 idi. Uluslararası Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Kampanyası'na (ICAN) göre, Kuzey Kore 2021'de nükleer programına dakikada 1.221 dolar yani toplamda 642 milyon dolar harcadı. ICAN, Kuzey Kore'nin 20 hazır nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor.

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