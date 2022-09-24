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https://sputniknews.com.tr/20220924/guney-kore-kuzey-kore-denizaltidan-balistik-fuze-firlatmaya-hazirlaniyor-1061579342.html
Güney Kore: Kuzey Kore, denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor
Güney Kore: Kuzey Kore, denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor
Güney Kore, Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze (SLBM) fırlatmaya yönelik hazırlık yaptığını bildirdi. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T09:14+0300
2022-09-24T09:14+0300
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kore
güney kore
kuzey kore
kore yarımadası
balistik
kıtalararası balistik füze
balistik füze programı
balistik füze
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Güney Kore Devlet Başkanlığı bu sabah, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarındaki bir denizaltıdan balistik füze denemesi gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.Yonhap ajansı, Güney Koreli bir askeri yetkilinin, 'Kuzey Kore'nin denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) araç ve faaliyetlerinin yakından izlendiği' açıklamasına yer verdi.Hazırlığın, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Ronald Reagan'ın, ortak donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.
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kore, güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, balistik, kıtalararası balistik füze, balistik füze programı, balistik füze
kore, güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, balistik, kıtalararası balistik füze, balistik füze programı, balistik füze

Güney Kore: Kuzey Kore, denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor

09:14 24.09.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'den füze denemesi
Kuzey Kore'den füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze (SLBM) fırlatmaya yönelik hazırlık yaptığını bildirdi.
Güney Kore Devlet Başkanlığı bu sabah, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarındaki bir denizaltıdan balistik füze denemesi gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.
Yonhap ajansı, Güney Koreli bir askeri yetkilinin, 'Kuzey Kore'nin denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) araç ve faaliyetlerinin yakından izlendiği' açıklamasına yer verdi.
Hazırlığın, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Ronald Reagan'ın, ortak donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.
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