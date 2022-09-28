https://sputniknews.com.tr/20220928/universitelerde-rus-edebiyati-ve-ceviri-haftasi-ogrenciler-yazarlar-ve-cevirmenler-ile-bulusuyor-1061725824.html
Üniversitelerde ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’: Öğrenciler, yazarlar ve çevirmenler ile buluşuyor
Üniversitelerde ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’: Öğrenciler, yazarlar ve çevirmenler ile buluşuyor
Çağdaş Rus Edebiyatı’nın önemli yazarları ve çevirmenleri, 11-14 Ekim’de Yeditepe Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ‘Rus Edebiyatı... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T18:01+0300
2022-09-28T18:01+0300
2022-09-28T18:01+0300
uğur büke
yaşam
ataol behramoğlu
aleksey varlamov
yevgeni vodolazkin
rus edebiyatı
rus dili ve edebiyatı
üniversite
öğrenci
çevirmen
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Rus yazarlar, Türk çevirmenler ve yayınevleri, İstanbul’da üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor. Moskova merkezli Tercüme Enstitüsü (İnstitut Perevoda) katkılarıyla düzenlenecek olan ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’ etkinliği, 11-12 Ekim’de Yeditepe Üniversitesi’nde, 13-14 Ekim’de de İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak.Çağdaş Rus Edebiyatı’nın önemli temsilcileri Aleksey Varlamov, Yevgeni Vodolazkin, Pavel Basinski, Arina Obuh, Yekaterina Barbanyaga, Anna Esparsa, Liliya Gazizova ve Yevgeni Reznichenko da katılacağını organizasyonda Ataol Behramoğlu, Uğur Büke, Hülya Arslan, Emine İnanır, Türkan Olcay, Serdar Arıkan, Sabri Gürses, Günay Çetao, Yulva Muhurçişi gibi çevirmenler de söyleşilere dahil olacak. Etkinlikte ayrıca 19. yüzyıl yazarlarına ithafen yapılan sergi de gezilebilecek.‘Rus yazarlar, eserleri hakkında konuşmalarını yaparken kendi eserlerini Türkçeye çevirenlerle de bir araya gelecek’Sputnik’e konuşan çevirmen Uğur Büke, ayrıntılarını paylaştığı ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’ için şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220928/rus-ve-turk-firmalari-istanbulda-bulustu-kazan-kazan-durumu-soz-konusu-1061715220.html
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uğur büke, ataol behramoğlu, aleksey varlamov, yevgeni vodolazkin, rus edebiyatı, rus dili ve edebiyatı, üniversite, öğrenci, çevirmen, pavel basinski, arina obuh, hülya arslan, emine inanır, türkan olcay, sabri gürses, serdar arıkan, günay çetao, yulva muhurçişi , istanbul üniversitesi, yeditepe üniversitesi, etkinlik, kültür & sanat, sergi, rusya, türkiye, moskova, istanbul
uğur büke, ataol behramoğlu, aleksey varlamov, yevgeni vodolazkin, rus edebiyatı, rus dili ve edebiyatı, üniversite, öğrenci, çevirmen, pavel basinski, arina obuh, hülya arslan, emine inanır, türkan olcay, sabri gürses, serdar arıkan, günay çetao, yulva muhurçişi , istanbul üniversitesi, yeditepe üniversitesi, etkinlik, kültür & sanat, sergi, rusya, türkiye, moskova, istanbul
Üniversitelerde ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’: Öğrenciler, yazarlar ve çevirmenler ile buluşuyor
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Çağdaş Rus Edebiyatı’nın önemli yazarları ve çevirmenleri, 11-14 Ekim’de Yeditepe Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’na katılacak. Bu söyleşilerde de yer alacak olan çevirmen Büke, “Organizasyonda da atölye yapacağız” dedi.
Rus yazarlar, Türk çevirmenler ve yayınevleri, İstanbul’da üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor. Moskova merkezli Tercüme Enstitüsü (İnstitut Perevoda) katkılarıyla düzenlenecek olan ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’ etkinliği, 11-12 Ekim’de Yeditepe Üniversitesi’nde, 13-14 Ekim’de de İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak.
Çağdaş Rus Edebiyatı’nın önemli temsilcileri Aleksey Varlamov, Yevgeni Vodolazkin, Pavel Basinski, Arina Obuh, Yekaterina Barbanyaga, Anna Esparsa, Liliya Gazizova ve Yevgeni Reznichenko da katılacağını organizasyonda Ataol Behramoğlu, Uğur Büke, Hülya Arslan, Emine İnanır, Türkan Olcay, Serdar Arıkan, Sabri Gürses, Günay Çetao, Yulva Muhurçişi gibi çevirmenler de söyleşilere dahil olacak. Etkinlikte ayrıca 19. yüzyıl yazarlarına ithafen yapılan sergi de gezilebilecek.
‘Rus yazarlar, eserleri hakkında konuşmalarını yaparken kendi eserlerini Türkçeye çevirenlerle de bir araya gelecek’
Sputnik’e konuşan çevirmen Uğur Büke, ayrıntılarını paylaştığı ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’ için şunları söyledi:
“Ben de çevirmen olmak isteyen Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmuş veya son sınıfta olan gençler ile çeviri konusunda çalışmalar yapıyorum. Bu bağlamda, Moskova’da da Rus eserlerinin yurt dışında yayımlanmaları ile ilgilenen bir çeviri enstitüsü var (İnstitut Perevoda). Bu tür kurumlar ile ben zaten halihazırda çalışıyorum. Rusya’daki çeviri enstitüsü ile de bu etkinliğe yazarları getirdik. Etkinlik süresince de çeviri için masterclass, bir atölye yapalım diye konuştuk. Yevgeni Vodolazkin, Arina Obuh gibi pek çok yazar etkinlikte olacak. Hem onlar çağdaş edebiyat ve eserleri hakkında konuşmalarını yapacaklar hem de kendi eserlerinin çevirmenleri varsa onlarla bir araya gelecekler. Zaten organizasyonda Türkiye’nin en iyi Rusça çevirmenleri de konuşmacı olacaklar. Mesela Ataol Behramoğlu, Sabri Gürses gibi isimler var. Bunlar dışında Can Yayınları, Alfa Yayınları, İletişim Yayınları, Koridor Yayınları da etkinliğe yayıncı olarak katılacaklar.”