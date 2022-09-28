Üniversitelerde ‘Rus Edebiyatı ve Çeviri Haftası’: Öğrenciler, yazarlar ve çevirmenler ile buluşuyor

“Ben de çevirmen olmak isteyen Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmuş veya son sınıfta olan gençler ile çeviri konusunda çalışmalar yapıyorum. Bu bağlamda, Moskova’da da Rus eserlerinin yurt dışında yayımlanmaları ile ilgilenen bir çeviri enstitüsü var (İnstitut Perevoda). Bu tür kurumlar ile ben zaten halihazırda çalışıyorum. Rusya’daki çeviri enstitüsü ile de bu etkinliğe yazarları getirdik. Etkinlik süresince de çeviri için masterclass, bir atölye yapalım diye konuştuk. Yevgeni Vodolazkin, Arina Obuh gibi pek çok yazar etkinlikte olacak. Hem onlar çağdaş edebiyat ve eserleri hakkında konuşmalarını yapacaklar hem de kendi eserlerinin çevirmenleri varsa onlarla bir araya gelecekler. Zaten organizasyonda Türkiye’nin en iyi Rusça çevirmenleri de konuşmacı olacaklar. Mesela Ataol Behramoğlu, Sabri Gürses gibi isimler var. Bunlar dışında Can Yayınları, Alfa Yayınları, İletişim Yayınları, Koridor Yayınları da etkinliğe yayıncı olarak katılacaklar.”