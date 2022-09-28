https://sputniknews.com.tr/20220928/singapurda-yolcu-ucaginda-bomba-panigi-savas-ucaklari-esliginde-inis-yapti-1061706382.html
Singapur'a giden yolcu uçağında bomba paniği: Savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı
Singapur'a giden yolcu uçağında bomba paniği: Savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı
ABD'nin San Francisco kentinden Singapur'un Changi kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağında, yolculardan birinin el bagajında bomba olduğunu iddia etmesi... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:27+0300
2022-09-28T12:27+0300
2022-09-28T12:27+0300
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yolcu uçağı
bomba ihbarı
asılsız bomba ihbarı
savaş uçağı
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Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağındaki bomba iddiası paniğe ve korkuya neden oldu. Singapur'un Changi Havaalanı'na varmak üzere ABD'nin San Francisco kentinden havalanan uçakta, 37 yaşındaki bir yolcu el bagajında bomba bulunduğu iddia etti. Yaşanan kargaşanın ardından Singapur polisi tarafından yapılan açıklamada, kabin ekibine de saldırmaya çalışan şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.İhbar asılsız çıktıSingapur Savunma Bakanlığı, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, şüphelinin terör ve uyuşturucu kullanımı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.Singapur Havayolları sözcüsü, uçağın tüm yolcu ve mürettebatıyla birlikte yerel saatle 09.20'de Changi Havaalanı'na iniş yaptığı söyledi.Öte yandan uçaktaki bomba ihbarı sonrası, savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve bu şekilde iniş gerçekleştirdiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/bomba-sakasi-samsun-ucusunu-iptal-ettirdi-1060426617.html
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abd, singapur, san fransisco, yolcu uçağı, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı, savaş uçağı
abd, singapur, san fransisco, yolcu uçağı, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı, savaş uçağı
Singapur'a giden yolcu uçağında bomba paniği: Savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı
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ABD'nin San Francisco kentinden Singapur'un Changi kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağında, yolculardan birinin el bagajında bomba olduğunu iddia etmesi üzerine büyük panik yaşandı.
Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağındaki bomba iddiası paniğe ve korkuya neden oldu. Singapur'un Changi Havaalanı'na varmak üzere ABD'nin San Francisco kentinden havalanan uçakta, 37 yaşındaki bir yolcu el bagajında bomba bulunduğu iddia etti.
Yaşanan kargaşanın ardından Singapur polisi tarafından yapılan açıklamada, kabin ekibine de saldırmaya çalışan şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İhbar asılsız çıktı
Singapur Savunma Bakanlığı, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, şüphelinin terör ve uyuşturucu kullanımı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Singapur Havayolları sözcüsü, uçağın tüm yolcu ve mürettebatıyla birlikte yerel saatle 09.20'de Changi Havaalanı'na iniş yaptığı söyledi.
Öte yandan uçaktaki bomba ihbarı sonrası, savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve bu şekilde iniş gerçekleştirdiği öğrenildi.