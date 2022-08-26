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'Bomba' şakası, Samsun uçuşunu iptal ettirdi
'Bomba' şakası, Samsun uçuşunu iptal ettirdi
Pegasus Havayolları'na ait Samsun-İstanbul seferini gerçekleştirecek uçakta kabin memuru ile yolcu arasındaki diyalog uçuşu iptal ettirdi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T13:18+0300
2022-08-26T13:18+0300
türkiye
uçak
samsun
bomba
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Pegasus uçağı, PC2975 sefer sayısı ile Samsun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere yolcu alımına başladı.Airporthaber'de yer alan habere göre, yolcu alımında uçak içerisindeki bir yolcunun bagajına yardım eden Pegasus Havayolları kabin memuru, yolcuya "Bagajınız ne kadar ağır" dedi. Yolcu da "İçinde bomba var o yüzden" diye karşılık verdi.Uçakta arama yapıldığı belirtilirken sefer de iptal edildi.
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uçak, samsun, bomba
uçak, samsun, bomba

'Bomba' şakası, Samsun uçuşunu iptal ettirdi

13:18 26.08.2022
© AAPegasus Havayolları
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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Pegasus Havayolları'na ait Samsun-İstanbul seferini gerçekleştirecek uçakta kabin memuru ile yolcu arasındaki diyalog uçuşu iptal ettirdi.
Pegasus uçağı, PC2975 sefer sayısı ile Samsun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere yolcu alımına başladı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, yolcu alımında uçak içerisindeki bir yolcunun bagajına yardım eden Pegasus Havayolları kabin memuru, yolcuya "Bagajınız ne kadar ağır" dedi. Yolcu da "İçinde bomba var o yüzden" diye karşılık verdi.
Uçakta arama yapıldığı belirtilirken sefer de iptal edildi.
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