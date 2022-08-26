https://sputniknews.com.tr/20220826/bomba-sakasi-samsun-ucusunu-iptal-ettirdi-1060426617.html

'Bomba' şakası, Samsun uçuşunu iptal ettirdi

'Bomba' şakası, Samsun uçuşunu iptal ettirdi

Pegasus Havayolları'na ait Samsun-İstanbul seferini gerçekleştirecek uçakta kabin memuru ile yolcu arasındaki diyalog uçuşu iptal ettirdi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T13:18+0300

2022-08-26T13:18+0300

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türkiye

uçak

samsun

bomba

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Pegasus uçağı, PC2975 sefer sayısı ile Samsun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere yolcu alımına başladı.Airporthaber'de yer alan habere göre, yolcu alımında uçak içerisindeki bir yolcunun bagajına yardım eden Pegasus Havayolları kabin memuru, yolcuya "Bagajınız ne kadar ağır" dedi. Yolcu da "İçinde bomba var o yüzden" diye karşılık verdi.Uçakta arama yapıldığı belirtilirken sefer de iptal edildi.

türkiye

samsun

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uçak, samsun, bomba