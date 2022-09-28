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https://sputniknews.com.tr/20220928/rusya-turizm-ajansi-baskani-turizm-politize-edilmemeli---1061723347.html
Rusya Turizm Ajansı Başkanı: Turizm politize edilmemeli
Rusya Turizm Ajansı Başkanı: Turizm politize edilmemeli
Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, Endonezya'da düzenlenen G20 turizm bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, turizm hizmetleri için... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T16:50+0300
2022-09-28T16:50+0300
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Doguzova, "Bazı ülkelerin turizmi politize ettiğini, bu alanı baskı aracı olarak kullanıp siyasi gerekçelerle turistlerimizin ülkelere girişine engel koyduğunu görüyoruz. Bu bağlamda G20 ülkeleri liderlerinin ortak bildirim metnine turistlere yönelik yaptırımların önlenmesine ilişkin bir maddenin eklenmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı. Mir ödeme sisteminin kullanılmasını tutarlı şekilde teşvik etmeyi sürdürüp turizmi geliştirmek için tüm ülkeler ile işbirliğine açık olduklarını kaydeden Doguzova, önümüzdeki yıldan itibaren 52 ülke için elektronik vize mekanizmasının uygulanması üzerinde çalıştıklarını belirtti.Doguzova, "Şu an ülkeleri ülkemize karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan turistler de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden turistlerin Rusya'ya girişini daha da kolaylaştıracak uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda misillemede bulunmayacağız zira turizmin siyasetin dışında kalması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-mir-odeme-sistemine-alternatif-bir-sistem-icin-calisma-yapiliyor-1061720080.html
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rusya, türkiye, mir kartları, turizm
rusya, türkiye, mir kartları, turizm

Rusya Turizm Ajansı Başkanı: Turizm politize edilmemeli

16:50 28.09.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, Endonezya'da düzenlenen G20 turizm bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, turizm hizmetleri için ödemeler konusunun politize edilmesine rağmen Rusya'nın yurt dışında Mir ödeme sisteminin kullanılmasını teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.
Doguzova, "Bazı ülkelerin turizmi politize ettiğini, bu alanı baskı aracı olarak kullanıp siyasi gerekçelerle turistlerimizin ülkelere girişine engel koyduğunu görüyoruz. Bu bağlamda G20 ülkeleri liderlerinin ortak bildirim metnine turistlere yönelik yaptırımların önlenmesine ilişkin bir maddenin eklenmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.
Mir ödeme sisteminin kullanılmasını tutarlı şekilde teşvik etmeyi sürdürüp turizmi geliştirmek için tüm ülkeler ile işbirliğine açık olduklarını kaydeden Doguzova, önümüzdeki yıldan itibaren 52 ülke için elektronik vize mekanizmasının uygulanması üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Doguzova, "Şu an ülkeleri ülkemize karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan turistler de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden turistlerin Rusya'ya girişini daha da kolaylaştıracak uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda misillemede bulunmayacağız zira turizmin siyasetin dışında kalması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Mir kart - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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