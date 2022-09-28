https://sputniknews.com.tr/20220928/prof-dr-sozbilir-gole-fayi-68-buyuklugunde-deprem-uretme-potansiyeline-sahip-1061700403.html
Prof. Dr. Sözbilir: Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
Prof. Dr. Sözbilir: Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T10:07+0300
2022-09-28T10:07+0300
2022-09-28T10:07+0300
türkiye
türkiye
ardahan
deprem
prof. dr. hasan sözbilir
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044745327_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_b91cf31ea2f3ab1650ec4f66f526943d.jpg
Ardahan'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem ve muhtemel sonuçları için şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220927/ardahanda-5-buyuklugunde-deprem-1061676081.html
türkiye
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044745327_263:0:2560:1723_1920x0_80_0_0_b399961bf1e042cc9f0bbeeaa547210f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ardahan, deprem, prof. dr. hasan sözbilir, afad
türkiye, ardahan, deprem, prof. dr. hasan sözbilir, afad
Prof. Dr. Sözbilir: Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
Abone ol
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip" uyarısında bulundu.
Ardahan'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem ve muhtemel sonuçları için şunları söyledi:
"AFAD verilerine göre, Ardahan-Göle merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.08'de 7 kilometre derinlikte ve 5.0 büyüklüğünde. İlk belirlemelere göre depremin Göle Fayı üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu fay 33 kilometre uzunluğunda sol-yanal doğrultu atımlı bir fay. Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Ardahan ve çevresindeki kırsal kesimdeki evlerde belli hasarlara neden olmuş olabilir. Halkın AFAD yetkilileri ve bölgede ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermesinde fayda var. Bu aşamada 4 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gelişmesi beklenebilir."