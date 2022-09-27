https://sputniknews.com.tr/20220927/ardahanda-5-buyuklugunde-deprem-1061676081.html

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T17:21+0300

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türkiye

ardahan

deprem

afad

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Ardahan'da deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Ardahan Göle. Saat 17:08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.'Olumsuz bir ihbar gelmedi'AFAD'dan yapılan açıklamada "Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220917/prof-dr-gorurden-erzurum-depremi-sonrasi-uyari-beklenen-depremin-eli-kulaginda-1061322141.html

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