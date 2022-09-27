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Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem
Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem
Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ardahan
deprem
afad
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Ardahan'da deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Ardahan Göle. Saat 17:08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.'Olumsuz bir ihbar gelmedi'AFAD'dan yapılan açıklamada "Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220917/prof-dr-gorurden-erzurum-depremi-sonrasi-uyari-beklenen-depremin-eli-kulaginda-1061322141.html
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ardahan, deprem, afad
ardahan, deprem, afad

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

17:21 27.09.2022 (güncellendi: 17:37 27.09.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde deprem oldu.
Ardahan'da deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Ardahan Göle. Saat 17:08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.

'Olumsuz bir ihbar gelmedi'

AFAD'dan yapılan açıklamada "Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
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