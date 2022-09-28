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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/isvicrede-enerji-tasarrufu-icin-hiz-sinirinin-80-kilometreye-dusurulmesi-onerildi-1061732322.html
İsviçre'de enerji tasarrufu için hız sınırının 80 kilometreye düşürülmesi önerildi
İsviçre'de enerji tasarrufu için hız sınırının 80 kilometreye düşürülmesi önerildi
İsviçre'de muhalefetteki Yeşil Parti, enerji krizine karşı tasarruf sağlanması için otoyollarda hız sınırının saatte 80 kilometreye düşürülmesi önerisinde... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T20:32+0300
2022-09-28T20:37+0300
avrupa'da enerji krizi
isviçre
enerji
hız sınırı
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İsviçre'de Yeşil Parti Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtti.Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek "Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde" ifadesini kullandı.İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti.İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti.Eski Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga, isteyen sürücünün otoyollarda, trafik akışını engellememek kaydıyla saatte 120 kilometre hızın altında yolculuk yapabileceğini açıklamıştı.
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isviçre, enerji, hız sınırı
isviçre, enerji, hız sınırı

İsviçre'de enerji tasarrufu için hız sınırının 80 kilometreye düşürülmesi önerildi

20:32 28.09.2022 (güncellendi: 20:37 28.09.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIİsviçre- Enerji- Elektrik
İsviçre- Enerji- Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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İsviçre'de muhalefetteki Yeşil Parti, enerji krizine karşı tasarruf sağlanması için otoyollarda hız sınırının saatte 80 kilometreye düşürülmesi önerisinde bulundu.
İsviçre'de Yeşil Parti Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtti.
Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek "Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde" ifadesini kullandı.
İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti.
İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti.
Eski Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga, isteyen sürücünün otoyollarda, trafik akışını engellememek kaydıyla saatte 120 kilometre hızın altında yolculuk yapabileceğini açıklamıştı.
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