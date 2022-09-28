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İsviçre buzullarında rekor erime: Buzullar bir yılda yüzde 6 oranında azaldı
İsviçre buzullarında rekor erime: Buzullar bir yılda yüzde 6 oranında azaldı
Yayınlanan bir yeni raporda, kurak kış ve aşırı sıcak geçen yaz ayları gibi faktörler nedeniyle İsviçre'deki buzullarda geçtiğimiz yıl yaşanan yüzde 6'lık... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T11:52+0300
2022-09-28T11:56+0300
yaşam
isviçre
alpler
buzul
buzulların erimesi
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İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu (CC) tarafından yayınlanan raporda, buzullarda yaşanan erimenin duraksamadığı, aksine daha da kötüleştiği kaydedildi. "Şimdiye kadarki tüm buz erime rekorlarının kırıldığı 2022 yılı, İsviçre buzulları için felaket bir yıldı" denilen rapora göre geçtiğimiz yıl üç kilometre küp buz (3 trilyon litre su) eridi.Alpler'de uzun vadede yaşanan buzul değişikliklerini izleyen İsviçre'deki Buzul Gözlemevi Başkanı ve buzulbilim profesörü Matthias Huss, "Kısa vadede erimeyi yavaşlatmak mümkün değil" dedi.Karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve iklimin korunabilmesi durumunda ancak İsviçre'deki toplam buzul hacminin yaklaşık üçte birinin kurtarabileceğini kaydeden Huss, aksi takdirde ise 21. yüzyıl sonunda ülkedeki tüm buzulların yok olacağını vurguladı.Sahra Çölü'nden kum taşınması, erimeyi hızlandırdıYılın başında Alpler'deki kar örtüsü neredeyse hiç olmadığı kadar inceldi. Mart ve Mayıs ayları arasında ise Büyük Sahra Çölü'nden büyük miktarda kum tozu geldi ve yüzeye yerleşti. Kum tozuyla karışan kar yüzeyi daha fazla ısı emdiği için bu durum karların erimesini hızlandırdı. Bu nedenle de buzullar, kendilerini güneş ışınlarından koruyan kar tabakasından mahrum kaldı ve yaz ayları boyunca eridi.Mayıs ve Eylül ayları arasında buzullar büyük bir hızla eridi. Eylül ortasına gelindiğinde Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasındaki geçit tamamen eridi ve Roma döneminden bu yana buzul altında olan kayalar yüzyıllar sonra ilk kez ortaya çıktı.Temmuz ayı başlarında ise İtalyan Alpleri'nin en büyüğü olan Marmolada buzulunun bir bölümünün çökmesi 11 kişinin ölümüne sebep olurken, durumun ne kadar ciddi hale geldiğini gözler önüne serdi.Şubat ayında yayınlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre, buzulların ve kar yüzeyinin erimesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan 10 temel tehdit arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/roma-doneminden-beri-buzlu-olan-dag-gecidi-haftalar-icinde-eriyecek-1061228681.html
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isviçre, alpler, buzul, buzulların erimesi
isviçre, alpler, buzul, buzulların erimesi

İsviçre buzullarında rekor erime: Buzullar bir yılda yüzde 6 oranında azaldı

11:52 28.09.2022 (güncellendi: 11:56 28.09.2022)
© REUTERS / Glaziologische Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz/ETH Library Zurich/Denis Balibouseİsviçre Alpleri'nde eriyen buzullar
İsviçre Alpleri'nde eriyen buzullar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© REUTERS / Glaziologische Kommission der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz/ETH Library Zurich/Denis Balibouse
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Yayınlanan bir yeni raporda, kurak kış ve aşırı sıcak geçen yaz ayları gibi faktörler nedeniyle İsviçre'deki buzullarda geçtiğimiz yıl yaşanan yüzde 6'lık erimenin tarihi rekor kırdığı belirtildi.
İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu (CC) tarafından yayınlanan raporda, buzullarda yaşanan erimenin duraksamadığı, aksine daha da kötüleştiği kaydedildi.
"Şimdiye kadarki tüm buz erime rekorlarının kırıldığı 2022 yılı, İsviçre buzulları için felaket bir yıldı" denilen rapora göre geçtiğimiz yıl üç kilometre küp buz (3 trilyon litre su) eridi.
Alpler'de uzun vadede yaşanan buzul değişikliklerini izleyen İsviçre'deki Buzul Gözlemevi Başkanı ve buzulbilim profesörü Matthias Huss, "Kısa vadede erimeyi yavaşlatmak mümkün değil" dedi.
Karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve iklimin korunabilmesi durumunda ancak İsviçre'deki toplam buzul hacminin yaklaşık üçte birinin kurtarabileceğini kaydeden Huss, aksi takdirde ise 21. yüzyıl sonunda ülkedeki tüm buzulların yok olacağını vurguladı.

Sahra Çölü'nden kum taşınması, erimeyi hızlandırdı

Yılın başında Alpler'deki kar örtüsü neredeyse hiç olmadığı kadar inceldi. Mart ve Mayıs ayları arasında ise Büyük Sahra Çölü'nden büyük miktarda kum tozu geldi ve yüzeye yerleşti. Kum tozuyla karışan kar yüzeyi daha fazla ısı emdiği için bu durum karların erimesini hızlandırdı. Bu nedenle de buzullar, kendilerini güneş ışınlarından koruyan kar tabakasından mahrum kaldı ve yaz ayları boyunca eridi.
Mayıs ve Eylül ayları arasında buzullar büyük bir hızla eridi. Eylül ortasına gelindiğinde Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasındaki geçit tamamen eridi ve Roma döneminden bu yana buzul altında olan kayalar yüzyıllar sonra ilk kez ortaya çıktı.
Temmuz ayı başlarında ise İtalyan Alpleri'nin en büyüğü olan Marmolada buzulunun bir bölümünün çökmesi 11 kişinin ölümüne sebep olurken, durumun ne kadar ciddi hale geldiğini gözler önüne serdi.
Şubat ayında yayınlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre, buzulların ve kar yüzeyinin erimesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan 10 temel tehdit arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak ve kuru hava dalgası Alp dağlarındaki buzullarda büyük bir yıkıma yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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