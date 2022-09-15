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Roma döneminden beri buzlu olan dağ geçidi haftalar içinde tamamen erimiş olacak
Roma döneminden beri buzlu olan dağ geçidi haftalar içinde tamamen erimiş olacak
İsviçre Alpleri'nde yer alan Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasındaki dağ geçidinin önümüzdeki haftalarda tamamen eriyeceği belirtildi. Yaklaşık 2 bin... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T16:56+0300
2022-09-15T16:56+0300
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İsviçre Alpleri'ndeki bir dağ geçidini yüzyıllardır kaplayan kalın buz tabakasının birkaç hafta içinde tamamen eriyeceği bildirildi.
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isviçre, alpler, buzul, buzul dağı, buzulların erimesi, küresel ısınma, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, фото

Roma döneminden beri buzlu olan dağ geçidi haftalar içinde tamamen erimiş olacak

16:56 15.09.2022
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İsviçre Alpleri'nde yer alan Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasındaki dağ geçidinin önümüzdeki haftalarda tamamen eriyeceği belirtildi. Yaklaşık 2 bin yıldır kimsenin ayak basmadığı tahmin edilen buzlu yüzey, Romalılardan bu yana ilk kez tamamen erimiş olacak.
İsviçre Alpleri'ndeki bir dağ geçidini yüzyıllardır kaplayan kalın buz tabakasının birkaç hafta içinde tamamen eriyeceği bildirildi.
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIGeçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak ve kuru hava dalgası Alp dağlarındaki buzullarda büyük bir yıkıma yol açtı.
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak ve kuru hava dalgası Alp dağlarındaki buzullarda büyük bir yıkıma yol açtı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak ve kuru hava dalgası Alp dağlarındaki buzullarda büyük bir yıkıma yol açtı.
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIBuzullar daha önce görülmemiş bir hızla erimeye başlarken, İsviçre Alpleri'nde bulunan bir kayak merkezi Roma döneminden bu yana buzlu olan bir dağ geçidindeki buzulların birkaç hafta içerisinde tamamen eriyeceği uyarısında bulundu.
Buzullar daha önce görülmemiş bir hızla erimeye başlarken, İsviçre Alpleri'nde bulunan bir kayak merkezi Roma döneminden bu yana buzlu olan bir dağ geçidindeki buzulların birkaç hafta içerisinde tamamen eriyeceği uyarısında bulundu. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Buzullar daha önce görülmemiş bir hızla erimeye başlarken, İsviçre Alpleri'nde bulunan bir kayak merkezi Roma döneminden bu yana buzlu olan bir dağ geçidindeki buzulların birkaç hafta içerisinde tamamen eriyeceği uyarısında bulundu.
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIScex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasında yer alan dağ geçidindeki buzlu zemine yaklaşık 2 bin yıldır kimsenin ayak basmamış olduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdi her iki buzulun da erime nedeniyle geri çekilmesi, aralarındaki geçidin daha belirgin hale gelmesine ve geçitteki erimenin hızlanmasına sebep oluyor.
Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasında yer alan dağ geçidindeki buzlu zemine yaklaşık 2 bin yıldır kimsenin ayak basmamış olduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdi her iki buzulun da erime nedeniyle geri çekilmesi, aralarındaki geçidin daha belirgin hale gelmesine ve geçitteki erimenin hızlanmasına sebep oluyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasında yer alan dağ geçidindeki buzlu zemine yaklaşık 2 bin yıldır kimsenin ayak basmamış olduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdi her iki buzulun da erime nedeniyle geri çekilmesi, aralarındaki geçidin daha belirgin hale gelmesine ve geçitteki erimenin hızlanmasına sebep oluyor.
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIGlacier 3000 isimli kayak merkezinin açıklamasında, "Geçit önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen açılmış olacak" denildi. Kayak merkezine göre 2012 yılında üzerindeki buz kalınlığı yaklaşık 15 metre olarak ölçülen geçidin zemini, “Eylül sonunda tamamen yeniden yüzeye çıkmış olacak."
Glacier 3000 isimli kayak merkezinin açıklamasında, Geçit önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen açılmış olacak denildi. Kayak merkezine göre 2012 yılında üzerindeki buz kalınlığı yaklaşık 15 metre olarak ölçülen geçidin zemini, “Eylül sonunda tamamen yeniden yüzeye çıkmış olacak. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Glacier 3000 isimli kayak merkezinin açıklamasında, "Geçit önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen açılmış olacak" denildi. Kayak merkezine göre 2012 yılında üzerindeki buz kalınlığı yaklaşık 15 metre olarak ölçülen geçidin zemini, “Eylül sonunda tamamen yeniden yüzeye çıkmış olacak."
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIKayak merkezinin içerisinde bulunan 2.800 metre yükseklikteki geçit, batı İsviçre'deki Vaud ve Valais kantonları arasındaki sınır noktası olarak biliniyor. Kayakçılar için popüler kayak alanlarından biri olan bölgede şimdiye dek bir buzuldan diğerine kaymak mümkündü ancak şimdi söz konusu geçitte son derece az buz kaldı. Açıklamada bölgedeki kayaların görünmeye başladığı da bildirildi.
Kayak merkezinin içerisinde bulunan 2.800 metre yükseklikteki geçit, batı İsviçre'deki Vaud ve Valais kantonları arasındaki sınır noktası olarak biliniyor. Kayakçılar için popüler kayak alanlarından biri olan bölgede şimdiye dek bir buzuldan diğerine kaymak mümkündü ancak şimdi söz konusu geçitte son derece az buz kaldı. Açıklamada bölgedeki kayaların görünmeye başladığı da bildirildi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Kayak merkezinin içerisinde bulunan 2.800 metre yükseklikteki geçit, batı İsviçre'deki Vaud ve Valais kantonları arasındaki sınır noktası olarak biliniyor. Kayakçılar için popüler kayak alanlarından biri olan bölgede şimdiye dek bir buzuldan diğerine kaymak mümkündü ancak şimdi söz konusu geçitte son derece az buz kaldı. Açıklamada bölgedeki kayaların görünmeye başladığı da bildirildi.
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIKonuya dair açıklama yapan Glacier 3000 Kayak Merkezi Direktörü Bernhard Tschannen, "Buraya 2 bin yıldır hiçkimse ayak basmamıştı. Bu çok dokunaklı" ifadelerini kullandı.
Konuya dair açıklama yapan Glacier 3000 Kayak Merkezi Direktörü Bernhard Tschannen, Buraya 2 bin yıldır hiçkimse ayak basmamıştı. Bu çok dokunaklı ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Konuya dair açıklama yapan Glacier 3000 Kayak Merkezi Direktörü Bernhard Tschannen, "Buraya 2 bin yıldır hiçkimse ayak basmamıştı. Bu çok dokunaklı" ifadelerini kullandı.
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIScex Rouge buzulunun önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göle dönüşmesi bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda oluşacak göl, 10 metre derinliğinde ve 250 bin metreküp hacminde olacak.
Scex Rouge buzulunun önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göle dönüşmesi bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda oluşacak göl, 10 metre derinliğinde ve 250 bin metreküp hacminde olacak. - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Scex Rouge buzulunun önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göle dönüşmesi bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda oluşacak göl, 10 metre derinliğinde ve 250 bin metreküp hacminde olacak.
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