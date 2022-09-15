Roma döneminden beri buzlu olan dağ geçidi haftalar içinde tamamen erimiş olacak

© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI Scex Rouge ve Tsanfleuron buzulları arasında yer alan dağ geçidindeki buzlu zemine yaklaşık 2 bin yıldır kimsenin ayak basmamış olduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdi her iki buzulun da erime nedeniyle geri çekilmesi, aralarındaki geçidin daha belirgin hale gelmesine ve geçitteki erimenin hızlanmasına sebep oluyor.