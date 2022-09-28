https://sputniknews.com.tr/20220928/irem-dericiden-konserinin-iptal-edilmesine-tepki-ben-partiler-ustuyum-ben-siyasetler-ustuyum-1061696557.html

İrem Derici'den konserinin iptal edilmesine tepki: 'Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm'

İrem Derici'den konserinin iptal edilmesine tepki: 'Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm'

Şarkıcı İrem Derici'nin Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konser iptal edileceği belirtildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Derici, "Ben... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T02:22+0300

2022-09-28T02:22+0300

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türkiye

irem derici

elazığ

festival

konser

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Elazığ'da bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde, 30 Eylül'de İrem Derici'nin sahne alacağı açıklandı. Haber Global'ın aktardığına göre ancak şehirdeki bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, İrem Derici'nin Elazığ'da konser verecek olmasına tepki gösterdi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.'En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim'İrem Derici, konser iptali konusunda sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Aralık 2021'de Elazığ'da verdiği konserin görüntülerini de paylaşan Derici, şunları söyledi:“Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz.En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!”

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