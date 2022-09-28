https://sputniknews.com.tr/20220928/iranda-eski-cumhurbaskani-rafsancaninin-kizi-faize-hasimi-gozaltina-alindi-1061696675.html

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi gözaltına alındı

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi gözaltına alındı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T02:24+0300

2022-09-28T02:24+0300

2022-09-28T02:24+0300

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mahsa emini

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Faize Haşimi, 'göstericileri sokak protestolarına teşvik ettiği için' bir güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındı.Haberde, aynı zamanda kadın hakları aktivisti olan Haşimi'nin hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığı belirtilmedi.Ülkede 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylarda 'ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulunduğu' gerekçesiyle kısa bir süre tutuklu kalan Haşimi, 17 Eylül'de Mahsa Emini'nin ölümünden sonra "Clubhouse" adlı sosyal medya platformunda yaptığı bir konuşmada, 'İran'ın mahkumlara muamelesinin İsrail'den daha kötü olduğunu' öne sürmüştü.Faize Haşimi ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle öne çıkıyorÖzellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.Faize Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı. Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.Haşimi hakkında ayrıca Hazreti Muhammed hakkında kendisinin şaka olduğunu iddia ettiği açıklamalar ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturması açılmıştı.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.İran devlet televizyonu şiddete dönüşen gösteriler sırasında yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220925/iranin-atina-buyukelciligine-molotof-kokteylli-saldiri-1061604654.html

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