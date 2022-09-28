Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220928/hikmet-karamana-pili-bitik-diyerek-hakaret-eden-saniga-2-yila-kadar-hapis-istemi-1061704712.html
Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi
Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi
Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Karaman'a "Pili bitik" diyerek hakaret ettiği ve ayrıca küfür... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T12:05+0300
2022-09-28T12:08+0300
hikmet karaman
spor
hakaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061704569_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_4910b9adb29f647bf239df4757a22b70.jpg
Nejdet K. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, geçen yıl 3 Eylül'de sosyal medya hesabından "Pili bitik, son vurgunlarını yapıyor. İlk yarı sonunda Kayseri'den de şutlarlar. Biraz da oradan yolunu bulur" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Nejdet K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'Çok pişmanım'Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Nejdet K. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.Sanık Nejdet K., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20220825/hikmet-karamana-kel-diyen-saniga-2-yila-kadar-hapis-istemi-1060370377.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061704569_84:0:631:410_1920x0_80_0_0_43c3fcf6d543d86bca894de7109d28ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hikmet karaman, hakaret
hikmet karaman, hakaret

Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

12:05 28.09.2022 (güncellendi: 12:08 28.09.2022)
© DHAHikmet Karaman
Hikmet Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Karaman'a "Pili bitik" diyerek hakaret ettiği ve ayrıca küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz sanık Nejdet K. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Nejdet K. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, geçen yıl 3 Eylül'de sosyal medya hesabından "Pili bitik, son vurgunlarını yapıyor. İlk yarı sonunda Kayseri'den de şutlarlar. Biraz da oradan yolunu bulur" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Nejdet K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi.
İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Çok pişmanım'

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Nejdet K. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.
Sanık Nejdet K., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
hikmet karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
TÜRKİYE
Hikmet Karaman'a 'kel' diyen sanığa 2 yıla kadar hapis istemi
25 Ağustos, 11:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала