https://sputniknews.com.tr/20220928/hikmet-karamana-pili-bitik-diyerek-hakaret-eden-saniga-2-yila-kadar-hapis-istemi-1061704712.html

Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Karaman'a "Pili bitik" diyerek hakaret ettiği ve ayrıca küfür... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T12:05+0300

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hikmet karaman

spor

hakaret

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Nejdet K. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, geçen yıl 3 Eylül'de sosyal medya hesabından "Pili bitik, son vurgunlarını yapıyor. İlk yarı sonunda Kayseri'den de şutlarlar. Biraz da oradan yolunu bulur" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Nejdet K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'Çok pişmanım'Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Nejdet K. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.Sanık Nejdet K., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20220825/hikmet-karamana-kel-diyen-saniga-2-yila-kadar-hapis-istemi-1060370377.html

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hikmet karaman, hakaret