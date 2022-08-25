Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220825/hikmet-karamana-kel-diyen-saniga-2-yila-kadar-hapis-istemi-1060370377.html
Hikmet Karaman'a 'kel' diyen sanığa 2 yıla kadar hapis istemi
Hikmet Karaman'a 'kel' diyen sanığa 2 yıla kadar hapis istemi
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a, küfür ettikten sonra 'kel' diyerek hakaret ettiği... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T11:26+0300
2022-08-25T11:26+0300
türkiye
hikmet karaman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060370498_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f877c22c7b8383e638b5e20a79e0374a.jpg
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a hakaret ettiği iddia edilen Fatih D. hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatih D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'Sus kel' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Fatih D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Fatih D., "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım. Hikmet Karaman'dan da özür dilerim" dedi.Sanık Fatih D., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060370498_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6ceb3030aa94d79b3f5fa10c8805669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hikmet karaman
hikmet karaman

Hikmet Karaman'a 'kel' diyen sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

11:26 25.08.2022
© Fotoğrafhikmet karaman
hikmet karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a, küfür ettikten sonra 'kel' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Fatih D., hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a hakaret ettiği iddia edilen Fatih D. hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatih D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'Sus kel' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Fatih D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Fatih D., "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım. Hikmet Karaman'dan da özür dilerim" dedi.

Sanık Fatih D., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала