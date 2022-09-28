https://sputniknews.com.tr/20220928/emekli-buyukelci-oymen-abd-egede-dengeyi-turkiye-aleyhine-degistirmeye-calisiyor-1061708516.html
Emekli büyükelçi Öymen: ABD, Ege'de dengeyi Türkiye aleyhine değiştirmeye çalışıyor
Emekli büyükelçi Öymen: ABD, Ege'de dengeyi Türkiye aleyhine değiştirmeye çalışıyor
Emekli büyükelçi Onur Öymen, Ege’de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öymen, Yunanistan’ın 'büyük devletlere çok büyük tavizler verdiğini'... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:13+0300
2022-09-28T13:13+0300
2022-09-28T13:13+0300
politika
yunanistan
ege
adalar
abd
onur öymen
ismet özçelik
seçim
askeri üs
kktc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061707312_84:0:1897:1020_1920x0_80_0_0_b5f314e68599e5662f2aa7ae9cdce508.png
27.09.2022 Ankara Farkı
Emekli Büyükelçi Onur Öymen, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına emekli büyükelçi Onur Öymen konuk olarak katıldı. Öymen programda, Ege’de yaşanan gerilimi ve Türkiye’de yaklaşan seçimleri değerlendirdi.‘Yunanistan ne yaparsa yapsın arkasında Amerika’yı görüyor’Yunanistan’ın Amerika’ya başta Dedeağaç olmak üzere çok sayıda üs kurma imtiyazı verdiğini kaydeden Öymen, Yunanistan ve ABD’nin iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti. Öymen, konuyla ilgili şunları söyledi:‘Türkiye’ye yapılan haksızlıklara karşı Rusya’nın tavrı istisna olacak’Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmaları'nı ihlal ettiğini ve bu ihlalleri giderek arttırdığını söyleyen Öymen, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmasının ‘düşündürücü’ olduğunu ifade etti. Gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek Ege’de Yunanistan’ın himaye edilmesine karşı, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs'a sivil uçuşları başlatma ihtimali olduğuna vurgu yapan Öymen, şunları kaydetti:‘Türkiye’nin menfaatine karşı uzun vadeli politikalar güdülüyor’Büyük devletlerin uzun yıllardır Türkiye’nin menfaatlerine karşı politikaları olduğunu dile getiren Öymen, “Bizim bu yaşadığımız tecrübeler, 1699 Karlofça Anlaşmasından beri yaşadığımız gelişmeler şunu gösteriyor ki; büyük devletlerin Türkiye’nin menfaatlerine karşı çok uzun vadeli politikaları var. Bu sayede bu kadar önemli stratejik mevkide bulunan bir ülkeyi kendi etki alanlarına almak istiyorlar. Türkiye bunlarla mücadele ederek Kurtuluş Savaşı’nı yapmış. O tarihlerde Sovyetler Birliği kurulmadan önce, Bolşevik İhtilali'nden sonra Lenin’in ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı sırasında desteği olmuş, bunu biliyoruz. Bölgedeki diğer ülkelerden Hindistan’dan vs. de katkılar almışız. Ama netice itibarıyla Türk halkının gücüyle biz büyük bir Kurtuluş Savaşı vermişiz. Emperyalizme karşı çok büyük bir savaş vermişiz ve ondan sonra da bugüne kadar gerçekten bağımsız, egemen bir ülke olarak bağımsızlığımızı sürdürmüşüz. Fakat görüyoruz ki büyük devletlerin Türkiye’ye karşı bazılarının politikalarında özlü bir değişiklik yok. O zaman nasıl Türkiye’nin menfaatlerine zarar verecek eylemleri neredeyse bir stratejik tercih olarak kullanmışlarsa, şimdi en son örneğini de Ege’de görüyoruz” şeklinde konuştu.‘Yabancılar Türkiye seçimlerine karışmasınlar’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında Amerika’ya gidecek olmasını yorumlayan Öymen, yabancıların Türkiye seçimlerine karışmaması gerektiğini ifade etti. Öymen, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220925/yunanistandan-midilli-ve-sisama-abd-zirhlisi-1061597085.html
https://sputniknews.com.tr/20220926/savunma-uzmani-dilek-yunanistan-egede-asker-cikardigi-gayri-askeri-adalari-abdye-kullandirabilir--1061631956.html
yunanistan
ege
kktc
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061707312_310:0:1670:1020_1920x0_80_0_0_86679b83aa7bdee8126c22d0b653dc2a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, ege, adalar, abd, onur öymen, ismet özçelik, seçim, askeri üs, kktc, rusya, türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan, ege, adalar, abd, onur öymen, ismet özçelik, seçim, askeri üs, kktc, rusya, türkiye-yunanistan ilişkileri
Emekli büyükelçi Öymen: ABD, Ege'de dengeyi Türkiye aleyhine değiştirmeye çalışıyor
Abone ol
Emekli büyükelçi Onur Öymen, Ege’de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öymen, Yunanistan’ın 'büyük devletlere çok büyük tavizler verdiğini', bu tavizler sonucunda başta Amerika olmak üzere büyük devletlerin Yunanistan’ın gerçekleştirdiği bütün eylemlerde arkasında olduğuna işaret etti.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına emekli büyükelçi Onur Öymen konuk olarak katıldı. Öymen programda, Ege’de yaşanan gerilimi ve Türkiye’de yaklaşan seçimleri değerlendirdi.
‘Yunanistan ne yaparsa yapsın arkasında Amerika’yı görüyor’
Yunanistan’ın Amerika’ya başta Dedeağaç olmak üzere çok sayıda üs kurma imtiyazı verdiğini kaydeden Öymen, Yunanistan ve ABD’nin iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti. Öymen, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Yunanistan büyük devletlere çok büyük tavizler veriyor. Başta Amerika, Fransa, Almanya olmak üzere, çok büyük tavizler veriyor stratejik alanda ve savunma ürünlerinin satın alınması alanında. Aynı şekilde büyük devletlerin petrol şirketlerine Güney Kıbrıs civarı alanında doğalgaz arama imtiyazları veriyorlar. Yunanistan kara sularını genişletmeye kalksa ve Türkiye buna tepki gösterse ben eminim ki büyük devletler Yunanistan’ın arkasında yer alacak. Yunanistan Dedeağaç’ta Amerika’ya çok büyük bir üs kurma imtiyazı verdiler. Bunun karşılığında da bu gibi konularda daima Amerika’dan destek bekliyorlar. Yani Yunanistan ne yaparsa yapsın, en haksız olduğu konuda bile arkasında Amerika’yı görüyor veya görmek istiyor. Türkiye’ye F-35’leri vermekten vazgeçtiler, onun yerine Yunanistan’a F-35 vermeye kalkıyorlar. Yani Ege’deki dengeleri Yunanistan lehine çeviriyorlar. Esas mesele Egedeki dengeleri Türkiye aleyhine, Yunanistan lehine değiştirme girişimidir bu. Türkiye diğer ülkelerin tavrı ne olursa olsun kendi ulusal çıkarlarını koruyacaktır.”
‘Türkiye’ye yapılan haksızlıklara karşı Rusya’nın tavrı istisna olacak’
Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmaları'nı ihlal ettiğini ve bu ihlalleri giderek arttırdığını söyleyen Öymen, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmasının ‘düşündürücü’ olduğunu ifade etti. Gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek Ege’de Yunanistan’ın himaye edilmesine karşı, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs'a sivil uçuşları başlatma ihtimali olduğuna vurgu yapan Öymen, şunları kaydetti:
“Yunanistan 1952 yılından beri Lozan ve Paris Anlaşması hükümlerini ihlal ediyorlar. Bu ihlallerini de giderek arttırıyorlar. Son olarak zırhlı araçların bu adalara götürülmesi, konuşlandırılması da bunun en son aşaması. Lozan anlaşmasını ve Paris anlaşmasını imzalayan devletler buna neden sessiz kalıyor? Uluslararası toplumun kayıtsız kalması düşündürücü. Bu Türkiye’nin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir konudur. Ülkelerin kara sularının üzerindeki hava sahası onların egemenlik alanıdır. Ege’de kara suları 6 mil. Yunanistan, ‘Onun üzerine bizim 10 millik hava sahamız var’ diyor. BM’nin daimi üyelerinden bir kişi çıkıp Yunanistan’ı eleştirmedi. Gerek Kıbrıs’ta gerek Ege’de Yunanistan’ı himaye etmek başka konularda birbiriyle çatışan ülkeler için bile sanki ortak bir hedef haline gelmiş. Bunun bir istisnası olacağa benziyor. Bu yönde ilk defa Rusya’nın KKTC’ye sivil uçuşları başlatacağı yönünde bilgiler var. Eğer bu olursa haksızlıklara küçük de olsa dengeli bir karşılık vermek için ilk istisna olacak. Kuzey Kıbrıslıların spor yapması bile yasak. Ekonomik, ticari ambargo var. Kültür, turizm, spor ambargosu var ve ulaşım ambargosu da var. Ben bu durumu hayretle karşılıyorum. Bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı herkesin tepki göstermesi gerekir.”
‘Türkiye’nin menfaatine karşı uzun vadeli politikalar güdülüyor’
Büyük devletlerin uzun yıllardır Türkiye’nin menfaatlerine karşı politikaları olduğunu dile getiren Öymen, “Bizim bu yaşadığımız tecrübeler, 1699 Karlofça Anlaşmasından beri yaşadığımız gelişmeler şunu gösteriyor ki; büyük devletlerin Türkiye’nin menfaatlerine karşı çok uzun vadeli politikaları var. Bu sayede bu kadar önemli stratejik mevkide bulunan bir ülkeyi kendi etki alanlarına almak istiyorlar. Türkiye bunlarla mücadele ederek Kurtuluş Savaşı’nı yapmış. O tarihlerde Sovyetler Birliği kurulmadan önce, Bolşevik İhtilali'nden sonra Lenin’in ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı sırasında desteği olmuş, bunu biliyoruz. Bölgedeki diğer ülkelerden Hindistan’dan vs. de katkılar almışız. Ama netice itibarıyla Türk halkının gücüyle biz büyük bir Kurtuluş Savaşı vermişiz. Emperyalizme karşı çok büyük bir savaş vermişiz ve ondan sonra da bugüne kadar gerçekten bağımsız, egemen bir ülke olarak bağımsızlığımızı sürdürmüşüz. Fakat görüyoruz ki büyük devletlerin Türkiye’ye karşı bazılarının politikalarında özlü bir değişiklik yok. O zaman nasıl Türkiye’nin menfaatlerine zarar verecek eylemleri neredeyse bir stratejik tercih olarak kullanmışlarsa, şimdi en son örneğini de Ege’de görüyoruz” şeklinde konuştu.
‘Yabancılar Türkiye seçimlerine karışmasınlar’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında Amerika’ya gidecek olmasını yorumlayan Öymen, yabancıların Türkiye seçimlerine karışmaması gerektiğini ifade etti. Öymen, şunları söyledi:
“Bizim bütün ülkelere bir telkinde bulunma imkanımız olsaydı derdik ki; ‘Lütfen demokrasinin gelişmesine yardımcı olamayacaksanız seçimlerimize karışmayın. Bütün ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı gösterin.’ Bunu bütün ülkelere söylemek lazım. Uluslararası alanda demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü egemen kılmak lazım. Bu gibi temasların değerlendirilmesi için orada kiminle görüşeceği, bu görüşmenin ne sonuç vereceği, kamuoyuna hangi açıklamaların yapılacağı, bu görüşmelerin Türkiye’nin menfaatlerine ne gibi katkılarda bulunacağı gibi şeylere bakmak lazım. Deniz Baykal Genel Başkanken Başkan Obama Türkiye’yi ziyaret etmişti ve belli başlı siyasi partilerin liderleri ile de Ankara’da görüşmüştü. Yani geçmişi de var bu gibi üst düzey temasların. Türkiye’de de temas olmuştur. İlla Amerika’da değil Türkiye’de de bu ülkelerin temsilcileri ile siyasi liderler görüşmüştür, Avrupalı liderlerle görüşmüşlerdir. Herkes bunu doğal karşılıyor. Yeter ki bu ziyaretler Türkiye’nin temel ilkelerine, egemenlik haklarına, ulusal çıkarlarına hizmet edici sonuçlar versin.”