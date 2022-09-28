https://sputniknews.com.tr/20220928/emekli-buyukelci-oymen-abd-egede-dengeyi-turkiye-aleyhine-degistirmeye-calisiyor-1061708516.html

Emekli büyükelçi Öymen: ABD, Ege'de dengeyi Türkiye aleyhine değiştirmeye çalışıyor

Emekli büyükelçi Öymen: ABD, Ege'de dengeyi Türkiye aleyhine değiştirmeye çalışıyor

Emekli büyükelçi Onur Öymen, Ege’de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öymen, Yunanistan’ın 'büyük devletlere çok büyük tavizler verdiğini'... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T13:13+0300

2022-09-28T13:13+0300

2022-09-28T13:13+0300

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27.09.2022 Ankara Farkı Emekli Büyükelçi Onur Öymen, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına emekli büyükelçi Onur Öymen konuk olarak katıldı. Öymen programda, Ege’de yaşanan gerilimi ve Türkiye’de yaklaşan seçimleri değerlendirdi.‘Yunanistan ne yaparsa yapsın arkasında Amerika’yı görüyor’Yunanistan’ın Amerika’ya başta Dedeağaç olmak üzere çok sayıda üs kurma imtiyazı verdiğini kaydeden Öymen, Yunanistan ve ABD’nin iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti. Öymen, konuyla ilgili şunları söyledi:‘Türkiye’ye yapılan haksızlıklara karşı Rusya’nın tavrı istisna olacak’Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmaları'nı ihlal ettiğini ve bu ihlalleri giderek arttırdığını söyleyen Öymen, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmasının ‘düşündürücü’ olduğunu ifade etti. Gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek Ege’de Yunanistan’ın himaye edilmesine karşı, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs'a sivil uçuşları başlatma ihtimali olduğuna vurgu yapan Öymen, şunları kaydetti:‘Türkiye’nin menfaatine karşı uzun vadeli politikalar güdülüyor’Büyük devletlerin uzun yıllardır Türkiye’nin menfaatlerine karşı politikaları olduğunu dile getiren Öymen, “Bizim bu yaşadığımız tecrübeler, 1699 Karlofça Anlaşmasından beri yaşadığımız gelişmeler şunu gösteriyor ki; büyük devletlerin Türkiye’nin menfaatlerine karşı çok uzun vadeli politikaları var. Bu sayede bu kadar önemli stratejik mevkide bulunan bir ülkeyi kendi etki alanlarına almak istiyorlar. Türkiye bunlarla mücadele ederek Kurtuluş Savaşı’nı yapmış. O tarihlerde Sovyetler Birliği kurulmadan önce, Bolşevik İhtilali'nden sonra Lenin’in ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı sırasında desteği olmuş, bunu biliyoruz. Bölgedeki diğer ülkelerden Hindistan’dan vs. de katkılar almışız. Ama netice itibarıyla Türk halkının gücüyle biz büyük bir Kurtuluş Savaşı vermişiz. Emperyalizme karşı çok büyük bir savaş vermişiz ve ondan sonra da bugüne kadar gerçekten bağımsız, egemen bir ülke olarak bağımsızlığımızı sürdürmüşüz. Fakat görüyoruz ki büyük devletlerin Türkiye’ye karşı bazılarının politikalarında özlü bir değişiklik yok. O zaman nasıl Türkiye’nin menfaatlerine zarar verecek eylemleri neredeyse bir stratejik tercih olarak kullanmışlarsa, şimdi en son örneğini de Ege’de görüyoruz” şeklinde konuştu.‘Yabancılar Türkiye seçimlerine karışmasınlar’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında Amerika’ya gidecek olmasını yorumlayan Öymen, yabancıların Türkiye seçimlerine karışmaması gerektiğini ifade etti. Öymen, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220925/yunanistandan-midilli-ve-sisama-abd-zirhlisi-1061597085.html

https://sputniknews.com.tr/20220926/savunma-uzmani-dilek-yunanistan-egede-asker-cikardigi-gayri-askeri-adalari-abdye-kullandirabilir--1061631956.html

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yunanistan, ege, adalar, abd, onur öymen, ismet özçelik, seçim, askeri üs, kktc, rusya, türkiye-yunanistan ilişkileri