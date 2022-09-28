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https://sputniknews.com.tr/20220928/devlet-tiyatrolari-festivallerle-izleyiciyle-bulusacak-1061723948.html
Devlet Tiyatroları festivallerle seyircisiyle buluşacak
Devlet Tiyatroları festivallerle seyircisiyle buluşacak
Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde birçok oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
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devlet tiyatroları
yaşam
istanbul
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festival
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Devlet Tiyatroları'ndan (DT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara'da 'Başkent Kültür Yolu Festivali' ve İstanbul'da 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' 1- 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 5 sahnede 35 temsil ve 1 atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak DT'nin programı şöyle:"Ankara Devlet Tiyatrosu:İstanbul Devlet Tiyatrosu:Erzurum Devlet Tiyatrosu:Antalya Devlet Tiyatrosu:Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında DT'nin sergileyeceği oyunlar ise şöyle:"İstanbul Devlet Tiyatrosu:
https://sputniknews.com.tr/20220920/ibb-sehir-tiyatrolari-yeni-sezon-repertuvarini-acikladi-1061407782.html
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devlet tiyatroları, istanbul, ankara, festival
devlet tiyatroları, istanbul, ankara, festival

Devlet Tiyatroları festivallerle seyircisiyle buluşacak

17:00 28.09.2022 (güncellendi: 17:03 28.09.2022)
© Fotoğraf : Pixabaytiyatro-kırmızı perde
tiyatro-kırmızı perde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde birçok oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
Devlet Tiyatroları'ndan (DT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara'da 'Başkent Kültür Yolu Festivali' ve İstanbul'da 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' 1- 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 5 sahnede 35 temsil ve 1 atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak DT'nin programı şöyle:
"Ankara Devlet Tiyatrosu:
1, 2, 4, 5, 6 Ekim, 'İzafiyet', Küçük Tiyatro,
1 Ekim, 'Aşık Veysel', Roma Hamamı,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 Ekim, 'Holden’in Külkedileri' Oda Tiyatrosu,
22 Ekim, 'Ankara Manzarası', Kale Kapısı,
1, 2 Ekim, 'Altın Kız', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,
8, 9, 15, 16 Ekim, 'Hayal Dükkanı', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,
22, 23 Ekim, 'Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,
İstanbul Devlet Tiyatrosu:
7, 8, 9 Ekim 'Alyoşa', Küçük Tiyatro,
10, 11, 12 Ekim 'Seneye Bugün', Küçük Tiyatro,
Trabzon Devlet Tiyatrosu:
15, 16, 17 Ekim 'Kanlı Nigar', Küçük Tiyatro,
Erzurum Devlet Tiyatrosu:
21, 22, 23 Ekim 'Sersemler Evi', Küçük Tiyatro,
Antalya Devlet Tiyatrosu:
1, 2 Ekim, 'Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi', Oda Tiyatrosu."
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında DT'nin sergileyeceği oyunlar ise şöyle:
"İstanbul Devlet Tiyatrosu:
1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16 Ekim, 'Kontrabas', Garibaldi Salon 2,
20, 21, 22, 23 Ekim 'Maçın Adamı'e, Garibaldi Salon 2,
3 Ekim, '80 Günde Devr-i Alem', AKM,
10 Ekim, 'Hırçın Kız', AKM,
18 Ekim, 'Karmakarışık', AKM."
tiyatro-kırmızı perde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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