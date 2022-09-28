https://sputniknews.com.tr/20220928/devlet-tiyatrolari-festivallerle-izleyiciyle-bulusacak-1061723948.html

Devlet Tiyatroları festivallerle seyircisiyle buluşacak

Devlet Tiyatroları festivallerle seyircisiyle buluşacak

Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde birçok oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

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devlet tiyatroları

yaşam

istanbul

ankara

festival

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Devlet Tiyatroları'ndan (DT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara'da 'Başkent Kültür Yolu Festivali' ve İstanbul'da 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' 1- 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 5 sahnede 35 temsil ve 1 atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak DT'nin programı şöyle:"Ankara Devlet Tiyatrosu:İstanbul Devlet Tiyatrosu:Erzurum Devlet Tiyatrosu:Antalya Devlet Tiyatrosu:Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında DT'nin sergileyeceği oyunlar ise şöyle:"İstanbul Devlet Tiyatrosu:

https://sputniknews.com.tr/20220920/ibb-sehir-tiyatrolari-yeni-sezon-repertuvarini-acikladi-1061407782.html

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