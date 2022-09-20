https://sputniknews.com.tr/20220920/ibb-sehir-tiyatrolari-yeni-sezon-repertuvarini-acikladi-1061407782.html

İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarını açıkladı

İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarını açıkladı

Tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T08:29+0300

2022-09-20T08:29+0300

2022-09-20T08:29+0300

yaşam

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb şehir tiyatroları

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İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir toplantıyla basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.Toplantıya; İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ve birçok sanatçı katıldı.İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever yeni sezonun ana temasını “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirlediklerini kaydederek, "Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz. Bugün de bu misyonumuzu titizlikle sürdürüyoruz. Bir anlamda geleceğin klasikleşecek eserlerine yer vermek istiyoruz. Türk ve Dünya edebiyatının klasikleri, yeni sezonda İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinde seyircimizle buluşacak" dedi.Şehir Tiyatrolarının 2022-2023 repertuvarı ise şöyle duyuruldu:Sahnelenecek çocuk oyunları ise şöyle:Tiyatroların 2023-2024 repertuvarı ise şu şekilde:

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb şehir tiyatroları