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https://sputniknews.com.tr/20220920/ibb-sehir-tiyatrolari-yeni-sezon-repertuvarini-acikladi-1061407782.html
İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarını açıkladı
İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarını açıkladı
Tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T08:29+0300
2022-09-20T08:29+0300
yaşam
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb şehir tiyatroları
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İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir toplantıyla basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.Toplantıya; İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ve birçok sanatçı katıldı.İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever yeni sezonun ana temasını “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirlediklerini kaydederek, "Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz. Bugün de bu misyonumuzu titizlikle sürdürüyoruz. Bir anlamda geleceğin klasikleşecek eserlerine yer vermek istiyoruz. Türk ve Dünya edebiyatının klasikleri, yeni sezonda İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinde seyircimizle buluşacak" dedi.Şehir Tiyatrolarının 2022-2023 repertuvarı ise şöyle duyuruldu:Sahnelenecek çocuk oyunları ise şöyle:Tiyatroların 2023-2024 repertuvarı ise şu şekilde:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb şehir tiyatroları
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb şehir tiyatroları

İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarını açıkladı

08:29 20.09.2022
© Fotoğraf : Pixabaytiyatro-kırmızı perde
tiyatro-kırmızı perde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını açıkladı.
İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir toplantıyla basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
Toplantıya; İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ve birçok sanatçı katıldı.
İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever yeni sezonun ana temasını “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirlediklerini kaydederek, "Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz. Bugün de bu misyonumuzu titizlikle sürdürüyoruz. Bir anlamda geleceğin klasikleşecek eserlerine yer vermek istiyoruz. Türk ve Dünya edebiyatının klasikleri, yeni sezonda İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinde seyircimizle buluşacak" dedi.
Şehir Tiyatrolarının 2022-2023 repertuvarı ise şöyle duyuruldu:
Hamlet,
Tartuffe,
Cadı Kazanı,
Bir Halk Düşmanı,
Fosforlu Cevriye,
Godot Geldi…,
Çingene Boksör,
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım,
Kuğunun Şarkısı,
Komik Para,
Oscar
Sahnelenecek çocuk oyunları ise şöyle:
Benim Küçük Yıldızım,
Fındıkkıran,
Kış Kraliçesi,
Küçük Bir Aile Tatili,
Bir Gece Masalı
Tiyatroların 2023-2024 repertuvarı ise şu şekilde:
Gypsy (Çingene) Müzikali,
Arthur Laurents – Jule Styne – Stephen Sondheım,
Deli İbrahim,
Uçurtmanın Kuyruğu,
Savaş Ve Barış,
Ağrı Dağı Efsanesi,
Ben Medea Değilim,
Sivrisinekler,
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