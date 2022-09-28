https://sputniknews.com.tr/20220928/besiktas-fenerbahce-macinin-biletleri-1-dakikada-tukendi-1061713885.html

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakikada tükendi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakikada tükendi

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakika içinde tükendi. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

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beşiktaş

fenerbahçe

bilet satışı

spor

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİBeşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.Bilet fiyatları ne kadardı?1. Kategori: 1.540TL2. Kategori: 1.400TL3. Kategori: 1.130TL4. Kategori: 995TL5. Kategori: 915TLKapalı Üst 840TL6. Kategori: 740TL7. Kategori: 285TL8. Kategori: 270TL

https://sputniknews.com.tr/20220927/besiktas-fenerbahce-derbisine-deplasman-taraftari-alinmayacak-1061670611.html

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beşiktaş, fenerbahçe, bilet satışı