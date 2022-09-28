https://sputniknews.com.tr/20220928/besiktas-fenerbahce-macinin-biletleri-1-dakikada-tukendi-1061713885.html
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakikada tükendi
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakikada tükendi
Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakika içinde tükendi. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T13:53+0300
2022-09-28T13:53+0300
2022-09-28T13:54+0300
beşiktaş
fenerbahçe
bilet satışı
spor
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİBeşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.Bilet fiyatları ne kadardı?1. Kategori: 1.540TL2. Kategori: 1.400TL3. Kategori: 1.130TL4. Kategori: 995TL5. Kategori: 915TLKapalı Üst 840TL6. Kategori: 740TL7. Kategori: 285TL8. Kategori: 270TL
https://sputniknews.com.tr/20220927/besiktas-fenerbahce-derbisine-deplasman-taraftari-alinmayacak-1061670611.html
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beşiktaş, fenerbahçe, bilet satışı
beşiktaş, fenerbahçe, bilet satışı
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakikada tükendi
13:53 28.09.2022 (güncellendi: 13:54 28.09.2022) Abone ol
Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakika içinde tükendi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİ
Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.
Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.
Bilet fiyatları ne kadardı?