https://sputniknews.com.tr/20220927/besiktas-fenerbahce-derbisine-deplasman-taraftari-alinmayacak-1061670611.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı alınmayacak
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı alınmayacak
Son dakika haberi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T15:31+0300
2022-09-27T15:31+0300
2022-09-27T15:53+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
spor toto süper lig
taraftar
deplasman
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, beşiktaş, spor toto süper lig, taraftar, deplasman
fenerbahçe, beşiktaş, spor toto süper lig, taraftar, deplasman
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı alınmayacak
15:31 27.09.2022 (güncellendi: 15:53 27.09.2022) Abone ol
Son dakika haberi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.