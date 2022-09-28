https://sputniknews.com.tr/20220928/bagdatta-sadr-yanlilari-yeniden-yesil-bolgeye-girmeye-calisiyor-1061730710.html

Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor

Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Meclis oturumunu protesto etmek amacıyla yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T19:29+0300

2022-09-28T19:29+0300

2022-09-28T19:36+0300

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Sadr yanlısı yüzlerce kişi Meclis Başkanı ve Birinci Yardımcısı'nın seçildiği oturumu protesto amacıyla Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplandı.Protestocular, güvenlik güçlerinin, Meclis binasının da bulunduğu Yeşil Bölge civarına koyduğu beton bariyerleri getirdikleri dozerlerle yıkarak, aşmaya çalışıyor; zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşanıyor.Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 4 yaralıÖte yandan, Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 3 adet roket düştüğü bildirilerek, saldırıda 4 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi. Açıklamada, roketlerden birinin Irak meclis binası önüne, diğerlerinin ise misafirhane ve Kudüs Kontrol Noktası yakınına düştü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ne olmuştu?İki ay aradan sonra yeniden toplanan Mecliste bugün Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası kabul edilmemişti. Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığı için yapılan oylamada da Muhsin Mendelavi seçilmişti.Oturumun düzenlendiği sırada Meclis binası çevresine 3 füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 asker yaralanmıştı.Siyasetten çekilen Sadr'ın destekçileri, kabinenin siyasi gruplar arasında paylaşıldığı bir koalisyon hükümeti istemediklerini dile getiriyor ve İran destekli Şiilerin Başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'ye de karşı çıkıyor.Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.​​​​​​​İran yanlısı Şii grupların başbakan adayına karşı çıkan Sadr destekçileri, temmuz sonunda Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak Meclis binasına girmişti.Sadr yanlıları daha sonra Meclis bahçesinde yaklaşık bir ay oturma eylemi yapmıştı.Sadr kimdir?12 Ağustos 1973 tarihinde Iraklı Şii lider Ayetullah Muhammet Sadık es Sadr'ın 4. oğlu olarak dünyaya gelen Mukteda es Sadr, ilahiyat eğitimini babasını suikast sonucu kaybedince tamamlamadı. Mart 2003 ABD işgali sonrası Irak'ta ortaya çıkıp Şii direniş örgütü Mehdi Ordusu'nu kurdu ve Nisan 2004'te ABD işgaline karşı aktif direniş sergilemesiyle ün kazandı.İlk ortaya çıktığında İran'ın müttefiki olan Sadr, zamanla kendisini Irak'ın içişleri üzerinde ABD ve İran nüfuzunu sona erdirmek isteyen bir milliyetçi olarak yeniden konumlandırdı. Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler kurdu. Siyasi görev dağılımının etnik ve mezhep kimliğine göre dağıtılmasının değiştirilmesini istedi. Siyasi popülerliğini korudu, ancak oldukça radikal söyleminden dolayı iktidara geçmedi.Çeşitli değerlendirmelere göre Irak'taki Şii topluluğunun yüzde 10-30'luk dilimi tarafından destekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220926/irak-meclis-baskani-halbusi-istifa-edecegini-acikladi-1061641510.html

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