https://sputniknews.com.tr/20220926/irak-meclis-baskani-halbusi-istifa-edecegini-acikladi-1061641510.html
Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
Irak Meclisi'nin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı belirtildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:02+0300
2022-09-26T20:02+0300
2022-09-26T20:04+0300
türkiye
irak
meclis
muhammed el halbusi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/89/1040328931_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b0c75bb88ca21e6533e845f87a6cd13.jpg
Irak Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti."İstifa kararımı siyasi blokların liderleri ve meslektaşlarımla görüşmedim" diyen Halbusi, "Pozisyonlar belirlenmiş ve herkes dönemin hassasiyetinin farkında olmalı" diye konuştu.Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığı'na aday kişiler oylamaya sunulacak.Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220926/irakta-11-aydir-cozulemeyen-hukumet-kurma-krizi-icin-yeni-bir-ittifak-ilan-edildi-1061613114.html
türkiye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/89/1040328931_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2de49296b84e83f2f84d147cf615a63c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, meclis, muhammed el halbusi
irak, meclis, muhammed el halbusi
Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
20:02 26.09.2022 (güncellendi: 20:04 26.09.2022) Abone ol
Irak Meclisi'nin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı belirtildi.
Irak Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.
Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti.
"İstifa kararımı siyasi blokların liderleri ve meslektaşlarımla görüşmedim" diyen Halbusi, "Pozisyonlar belirlenmiş ve herkes dönemin hassasiyetinin farkında olmalı" diye konuştu.
Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığı'na aday kişiler oylamaya sunulacak.
Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.