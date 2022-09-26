Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220926/irak-meclis-baskani-halbusi-istifa-edecegini-acikladi-1061641510.html
Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
Irak Meclisi'nin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı belirtildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:02+0300
2022-09-26T20:04+0300
türkiye
irak
meclis
muhammed el halbusi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/89/1040328931_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b0c75bb88ca21e6533e845f87a6cd13.jpg
Irak Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti."İstifa kararımı siyasi blokların liderleri ve meslektaşlarımla görüşmedim" diyen Halbusi, "Pozisyonlar belirlenmiş ve herkes dönemin hassasiyetinin farkında olmalı" diye konuştu.Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığı'na aday kişiler oylamaya sunulacak.Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220926/irakta-11-aydir-cozulemeyen-hukumet-kurma-krizi-icin-yeni-bir-ittifak-ilan-edildi-1061613114.html
türkiye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/89/1040328931_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2de49296b84e83f2f84d147cf615a63c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, meclis, muhammed el halbusi
irak, meclis, muhammed el halbusi

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

20:02 26.09.2022 (güncellendi: 20:04 26.09.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONMuhammed el Halbusi
Muhammed el Halbusi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
Abone olTelegram
Irak Meclisi'nin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı belirtildi.
Irak Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.
Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti.
"İstifa kararımı siyasi blokların liderleri ve meslektaşlarımla görüşmedim" diyen Halbusi, "Pozisyonlar belirlenmiş ve herkes dönemin hassasiyetinin farkında olmalı" diye konuştu.
Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığı'na aday kişiler oylamaya sunulacak.
Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.
Irak Parlamentosu (meclisi) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
DÜNYA
Irak'ta 11 aydır çözülemeyen hükümet kurma krizi için yeni bir ittifak ilan edildi
00:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала