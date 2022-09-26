https://sputniknews.com.tr/20220926/irak-meclis-baskani-halbusi-istifa-edecegini-acikladi-1061641510.html

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

Irak Meclisi'nin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı belirtildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T20:02+0300

2022-09-26T20:02+0300

2022-09-26T20:04+0300

türkiye

irak

meclis

muhammed el halbusi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/89/1040328931_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b0c75bb88ca21e6533e845f87a6cd13.jpg

Irak Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti."İstifa kararımı siyasi blokların liderleri ve meslektaşlarımla görüşmedim" diyen Halbusi, "Pozisyonlar belirlenmiş ve herkes dönemin hassasiyetinin farkında olmalı" diye konuştu.Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığı'na aday kişiler oylamaya sunulacak.Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220926/irakta-11-aydir-cozulemeyen-hukumet-kurma-krizi-icin-yeni-bir-ittifak-ilan-edildi-1061613114.html

türkiye

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, meclis, muhammed el halbusi