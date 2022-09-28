https://sputniknews.com.tr/20220928/ardahanda-depremden-sonraki-artcilar-nedeniyle-koylerde-yasayanlar-geceyi-disarda-geciriyor-1061693639.html
Ardahan'da depremden sonraki artçılar nedeniyle köylerde yaşayanlar geceyi dışarda geçiriyor
Ardahan'da depremden sonraki artçılar nedeniyle köylerde yaşayanlar geceyi dışarda geçiriyor
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan artçılar nedeniyle köylerdeki vatandaşlardan bazıları, dışarıda kurdukları... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T00:55+0300
2022-09-28T00:55+0300
2022-09-28T01:10+0300
deprem
türkiye
ardahan
köy
artçı
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Ardahan'ın Göle ilçesindeki deprem sonrası yaşanan artçılar nedeniyle köylerdeki vatandaşlar evlerine giremiyor.Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ve duvarlarının yıkıldığı ilçeye bağlı köylerde, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.Evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobanın başında oturuyor."Havadan uçak mı düşüyor, ne oluyor dedim'Geceyi dışarda geçiren Küçük Altunbulak köyü sakinlerinden Abbas Özgel, dışarıda oturduğu sırada deprem meydana geldiğini söyledi.Gürültü üzerine korktuğunu ifade eden Özgel, "Havadan uçak mı düşüyor, ne oluyor dedim ve kaçtım. Aşağı indik, toz toprak her yeri götürdü. Artçılar devam ediyor, korkudan eve girmiyoruz. Duvarlar hep gitmiş, içeri giremiyoruz. Çoluk çocuk hep dışarıdayız. Sobayı kurduk dışarıda bekliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220927/ardahanda-5-buyuklugunde-deprem-1061676081.html
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deprem, ardahan, köy, artçı
deprem, ardahan, köy, artçı
Ardahan'da depremden sonraki artçılar nedeniyle köylerde yaşayanlar geceyi dışarda geçiriyor
00:55 28.09.2022 (güncellendi: 01:10 28.09.2022) Abone ol
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan artçılar nedeniyle köylerdeki vatandaşlardan bazıları, dışarıda kurdukları sobaların başında geceyi geçiriyor.
Ardahan'ın Göle ilçesindeki deprem sonrası yaşanan artçılar nedeniyle köylerdeki vatandaşlar evlerine giremiyor.
Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ve duvarlarının yıkıldığı ilçeye bağlı köylerde, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobanın başında oturuyor.
"Havadan uçak mı düşüyor, ne oluyor dedim'
Geceyi dışarda geçiren Küçük Altunbulak köyü sakinlerinden Abbas Özgel, dışarıda oturduğu sırada deprem meydana geldiğini söyledi.
Gürültü üzerine korktuğunu ifade eden Özgel, "Havadan uçak mı düşüyor, ne oluyor dedim ve kaçtım. Aşağı indik, toz toprak her yeri götürdü. Artçılar devam ediyor, korkudan eve girmiyoruz. Duvarlar hep gitmiş, içeri giremiyoruz. Çoluk çocuk hep dışarıdayız. Sobayı kurduk dışarıda bekliyoruz" dedi.