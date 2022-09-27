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https://sputniknews.com.tr/20220927/suudi-arabistanda-kabine-revizyonu-bakanlar-kuruluna-veliaht-prens-baskanlik-edecek-1061687490.html
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens başkanlık edecek
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens başkanlık edecek
Suudi Arabistan'da yapılan kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirildi. Savunma... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T22:05+0300
2022-09-27T22:05+0300
dünya
suudi arabistan
ortadoğu
veliaht prens muhammed bin selman
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Kraliyet kararnamesinde, kabinede bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.Buna göre Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Bin Selman'ın başkanlık edeceği kaydedildi.Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulandı.Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmediği dikkati çekti.Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/bakan-nebati-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-gorustu-1061595018.html
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suudi arabistan, ortadoğu, veliaht prens muhammed bin selman
suudi arabistan, ortadoğu, veliaht prens muhammed bin selman

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens başkanlık edecek

22:05 27.09.2022
© REUTERS / Amir LevyVeliaht Prens Muhammed bin Selman
Veliaht Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© REUTERS / Amir Levy
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Suudi Arabistan'da yapılan kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirildi. Savunma Bakanlığı'na Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Kraliyet kararnamesinde, kabinede bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.
Buna göre Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Bin Selman'ın başkanlık edeceği kaydedildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulandı.
Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmediği dikkati çekti.
Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.
Bakan Nebati, Suudi Prensi Selman ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
TÜRKİYE
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
25 Eylül, 09:21
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