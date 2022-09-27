https://sputniknews.com.tr/20220927/suudi-arabistanda-kabine-revizyonu-bakanlar-kuruluna-veliaht-prens-baskanlik-edecek-1061687490.html

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens başkanlık edecek

Suudi Arabistan'da kabine revizyonu: Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens başkanlık edecek

Suudi Arabistan'da yapılan kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirildi. Savunma... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T22:05+0300

2022-09-27T22:05+0300

2022-09-27T22:05+0300

dünya

suudi arabistan

ortadoğu

veliaht prens muhammed bin selman

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Kraliyet kararnamesinde, kabinede bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.Buna göre Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Bin Selman'ın başkanlık edeceği kaydedildi.Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulandı.Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmediği dikkati çekti.Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220925/bakan-nebati-suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-gorustu-1061595018.html

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suudi arabistan, ortadoğu, veliaht prens muhammed bin selman