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Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda bir araya geldi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T09:21+0300
2022-09-25T09:21+0300
türkiye
türkiye
suudi arabistan
ekonomi
muhammed bin selman
nureddin nebati
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220713/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-krali-selman-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1058685535.html
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türkiye, suudi arabistan, ekonomi, muhammed bin selman, nureddin nebati
türkiye, suudi arabistan, ekonomi, muhammed bin selman, nureddin nebati

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

09:21 25.09.2022
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin NebatiBakan Nebati, Suudi Prensi Selman ile bir araya geldi
Bakan Nebati, Suudi Prensi Selman ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda bir araya geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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