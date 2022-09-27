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https://sputniknews.com.tr/20220927/shakira-ispanyada-vergi-kacirma-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1061668919.html
Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak
Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak
Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T15:26+0300
2022-09-27T15:29+0300
yaşam
shakira
vergi kaçırma
ispanya
dava
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Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkındaki suçlamaları değerlendiren Barselona'daki Esplugues de Llobregat yerel mahkeme yargıcı, Kolombiyalı şarkıcının hakkındaki vergi kaçırdığı iddiaları nedeniyle Barselona Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi.İspanya'da 2012-2014'te 6 farklı suçla Maliye'den 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira hakkında savcılık, toplam 8 yıl 2 ay hapis ve 23.8 milyon para cezası talep ediyor.Geçtiğimiz yaz mahkemenin anlaşma talebini reddeden Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, 'masum olduğunu' savunmuştu.Barcelona'da forma giyen futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini buraya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220729/vergi-kacirmakla-suclanan-shakira-icin-8-yil-hapis-talebi--1059265736.html
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shakira, vergi kaçırma, ispanya, dava
shakira, vergi kaçırma, ispanya, dava

Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

15:26 27.09.2022 (güncellendi: 15:29 27.09.2022)
© AAShakira
Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkındaki suçlamaları değerlendiren Barselona'daki Esplugues de Llobregat yerel mahkeme yargıcı, Kolombiyalı şarkıcının hakkındaki vergi kaçırdığı iddiaları nedeniyle Barselona Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi.
İspanya'da 2012-2014'te 6 farklı suçla Maliye'den 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira hakkında savcılık, toplam 8 yıl 2 ay hapis ve 23.8 milyon para cezası talep ediyor.
Geçtiğimiz yaz mahkemenin anlaşma talebini reddeden Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, 'masum olduğunu' savunmuştu.
Barcelona'da forma giyen futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini buraya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.
Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.
Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira için 8 yıl hapis talebi
29 Temmuz, 11:11
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