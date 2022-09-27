https://sputniknews.com.tr/20220927/shakira-ispanyada-vergi-kacirma-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1061668919.html

Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T15:26+0300

2022-09-27T15:26+0300

2022-09-27T15:29+0300

yaşam

shakira

vergi kaçırma

ispanya

dava

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Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkındaki suçlamaları değerlendiren Barselona'daki Esplugues de Llobregat yerel mahkeme yargıcı, Kolombiyalı şarkıcının hakkındaki vergi kaçırdığı iddiaları nedeniyle Barselona Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi.İspanya'da 2012-2014'te 6 farklı suçla Maliye'den 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira hakkında savcılık, toplam 8 yıl 2 ay hapis ve 23.8 milyon para cezası talep ediyor.Geçtiğimiz yaz mahkemenin anlaşma talebini reddeden Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, 'masum olduğunu' savunmuştu.Barcelona'da forma giyen futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini buraya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20220729/vergi-kacirmakla-suclanan-shakira-icin-8-yil-hapis-talebi--1059265736.html

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shakira, vergi kaçırma, ispanya, dava