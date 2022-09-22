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Shakira, Gerard Pique ayrılığı hakkında konuştu: Olayları sindirmeye çalıştım
Shakira, Gerard Pique ayrılığı hakkında konuştu: Olayları sindirmeye çalıştım
Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, aldatma iddialarıyla ilgili... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T02:31+0300
2022-09-22T02:31+0300
yaşam
shakira
gerard pique
ayrılık
açıklama
velayet
çocukların velayeti
ödül
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Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı.Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” dedi.Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, “Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç” ifadelerini kullandı.NTV'nin aktardığına göre Shakira, dergiye verdiği röportajda, “Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor” dedi.'Pique ödülleri rehin tutuyor' iddiası Öte yandan, boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bazı kaynaklara göre Pique, Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor. Nedeniyse çocuklarının velayeti.Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri verilmesini istediği halde Pique'nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/shakiranin-yollari-ayirdigi-gerard-pique-yeni-kiz-arkadasiyla-ilk-kez-goruntulendi-1060381616.html
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shakira, gerard pique, ayrılık, açıklama, velayet, çocukların velayeti, ödül
shakira, gerard pique, ayrılık, açıklama, velayet, çocukların velayeti, ödül

Shakira, Gerard Pique ayrılığı hakkında konuştu: Olayları sindirmeye çalıştım

02:31 22.09.2022
© AP Photo / Chris PizzelloShakira
Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, aldatma iddialarıyla ilgili konuştu.
Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı.
Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” dedi.
Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, “Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç” ifadelerini kullandı.
NTV'nin aktardığına göre Shakira, dergiye verdiği röportajda, “Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor” dedi.

'Pique ödülleri rehin tutuyor' iddiası

Öte yandan, boşanma sürecine giren çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bazı kaynaklara göre Pique, Shakira'nın mesleki kariyeri boyunca kazandığı 12 tane Grammy'yi elinde rehin tutuyor. Nedeniyse çocuklarının velayeti.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı, bu ödüllerin kendisine geri verilmesini istediği halde Pique'nin bu talebi görmezden geldiği biliniyor.
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