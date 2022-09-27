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https://sputniknews.com.tr/20220927/mersindeki-saldiriyi-duzenleyen-pkklinin-chpnin-raporunda-gazeteci-olarak-yer-aldigi-ortaya-cikti-1061660300.html
Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı
Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı
Mersin'deki polis evine yönelik intihar saldırısı düzenleyen Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda hükümlü gazeteci... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T12:46+0300
2022-09-27T12:46+0300
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CHP'nin 2013 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye' raporunda, Dilşah Ercan'la ilgili kısımda şu ifadelere yer verildi:"Azadiya Welat muhabiri Dilşah Ercan, kamera ve fotoğraf makinesi gibi gazetecilik faaliyetlerinde kullanılan tüm ekipmanına suç kanıtı olarak el konduğunu belirtti." Dilşah Ercan, 2011 yılında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/icisleri-bakani-soylu-mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1061654629.html
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Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı

12:46 27.09.2022
© DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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Mersin'deki polis evine yönelik intihar saldırısı düzenleyen Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda hükümlü gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.
CHP'nin 2013 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye' raporunda, Dilşah Ercan'la ilgili kısımda şu ifadelere yer verildi:
© FotoğrafMersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı
Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı
© Fotoğraf
"Azadiya Welat muhabiri Dilşah Ercan, kamera ve fotoğraf makinesi gibi gazetecilik faaliyetlerinde kullanılan tüm ekipmanına suç kanıtı olarak el konduğunu belirtti."
© FotoğrafMersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı
Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı
© Fotoğraf
Dilşah Ercan, 2011 yılında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
TÜRKİYE
Soylu'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama: Bir polisimiz şehit oldu, bir polis yaralandı
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