https://sputniknews.com.tr/20220927/mersindeki-saldiriyi-duzenleyen-pkklinin-chpnin-raporunda-gazeteci-olarak-yer-aldigi-ortaya-cikti-1061660300.html

Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı

Mersin'deki saldırıyı düzenleyen PKK'lının CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı

Mersin'deki polis evine yönelik intihar saldırısı düzenleyen Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda hükümlü gazeteci... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T12:46+0300

2022-09-27T12:46+0300

2022-09-27T12:46+0300

türkiye

chp

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CHP'nin 2013 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye' raporunda, Dilşah Ercan'la ilgili kısımda şu ifadelere yer verildi:"Azadiya Welat muhabiri Dilşah Ercan, kamera ve fotoğraf makinesi gibi gazetecilik faaliyetlerinde kullanılan tüm ekipmanına suç kanıtı olarak el konduğunu belirtti." Dilşah Ercan, 2011 yılında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/icisleri-bakani-soylu-mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1061654629.html

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