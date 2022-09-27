https://sputniknews.com.tr/20220927/macron-pasinyanla-pariste-bir-araya-geldi-1061652206.html
Macron, Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi
Macron, Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Paris'te görüştü. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T01:20+0300
2022-09-27T01:20+0300
2022-09-27T01:20+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
emmanuel macron
paşinyan
görüşme
elysee sarayı
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Fransa lideri Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında, kalıcı barış için Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakerelerin gecikmeden başlaması çağrısı yaptı.Son günlerde Paşinyan ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Macron, "Rafa kaldırılan meseleler çok, bunları biliyoruz, sadece müzakere yoluyla ele alınmalıdır" diye konuştu.Macron, sahada durumun gittikçe kritik hale geldiğine değinerek, Ermenistan topraklarının hedef alındığını, sivil altyapısının tahrip edildiğini söyledi.Ermenistan-Türkiye ilişkileriAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Macron, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlara ilişkin meseleyi, kalıcı barışı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerle ele alabileceğini ifade etti.Macron ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme konusunu ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımlarının bölge barışı için önemli olduğuna vurgu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220922/ermenistan-pasinyan-pragda-erdoganla-gorusebilir-1061527880.html
ermenistan
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ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme, elysee sarayı
ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme, elysee sarayı
Macron, Paşinyan'la Paris'te bir araya geldi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Paris'te görüştü.
Fransa lideri Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında, kalıcı barış için Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakerelerin gecikmeden başlaması çağrısı yaptı.
Son günlerde Paşinyan ile çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Macron, "Rafa kaldırılan meseleler çok, bunları biliyoruz, sadece müzakere yoluyla ele alınmalıdır" diye konuştu.
Macron, sahada durumun gittikçe kritik hale geldiğine değinerek, Ermenistan topraklarının hedef alındığını, sivil altyapısının tahrip edildiğini söyledi.
Ermenistan-Türkiye ilişkileri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Macron, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlara ilişkin meseleyi, kalıcı barışı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer ilgili ülkelerle ele alabileceğini ifade etti.
Macron ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme konusunu ele aldıklarına dikkati çekerek, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adımlarının bölge barışı için önemli olduğuna vurgu yaptı.