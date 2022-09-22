https://sputniknews.com.tr/20220922/ermenistan-pasinyan-pragda-erdoganla-gorusebilir-1061527880.html
Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir
Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Başbakan Nikola Paşinyan’ın Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T23:43+0300
2022-09-22T23:43+0300
2022-09-22T23:43+0300
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ermenistan
recep tayyip erdoğan
paşinyan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Armenpress haber ajansına açıklamasında, “Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Prag’da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil. Bununla birlikte şu an için böyle bir görüşme teyit edilmedi. Görüşme teyit edilince sizi zamanında bilgilendireceğiz” diye açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Prag’da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220713/turkiye-ermenistan-diyalogu-tamamen-yeni-yonde-gelisiyor-1058676087.html
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türkiye, ermenistan, recep tayyip erdoğan, paşinyan
türkiye, ermenistan, recep tayyip erdoğan, paşinyan
Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Başbakan Nikola Paşinyan’ın Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelebileceğini, lakin henüz böyle bir görüşmenin teyit edilmediğini belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Armenpress haber ajansına açıklamasında, “Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Prag’da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil. Bununla birlikte şu an için böyle bir görüşme teyit edilmedi. Görüşme teyit edilince sizi zamanında bilgilendireceğiz” diye açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Prag’da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.