https://sputniknews.com.tr/20220922/ermenistan-pasinyan-pragda-erdoganla-gorusebilir-1061527880.html

Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir

Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Başbakan Nikola Paşinyan’ın Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T23:43+0300

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türkiye

ermenistan

recep tayyip erdoğan

paşinyan

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Armenpress haber ajansına açıklamasında, “Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Prag’da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil. Bununla birlikte şu an için böyle bir görüşme teyit edilmedi. Görüşme teyit edilince sizi zamanında bilgilendireceğiz” diye açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Prag’da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220713/turkiye-ermenistan-diyalogu-tamamen-yeni-yonde-gelisiyor-1058676087.html

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