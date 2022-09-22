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Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir
Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Başbakan Nikola Paşinyan’ın Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T23:43+0300
2022-09-22T23:43+0300
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türkiye
ermenistan
recep tayyip erdoğan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Armenpress haber ajansına açıklamasında, “Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Prag’da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil. Bununla birlikte şu an için böyle bir görüşme teyit edilmedi. Görüşme teyit edilince sizi zamanında bilgilendireceğiz” diye açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Prag’da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220713/turkiye-ermenistan-diyalogu-tamamen-yeni-yonde-gelisiyor-1058676087.html
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türkiye, ermenistan, recep tayyip erdoğan, paşinyan
türkiye, ermenistan, recep tayyip erdoğan, paşinyan

Ermenistan: Paşinyan, Prag’da Erdoğan’la görüşebilir

23:43 22.09.2022
© AFP 2022Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Başbakan Nikola Paşinyan’ın Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelebileceğini, lakin henüz böyle bir görüşmenin teyit edilmediğini belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Armenpress haber ajansına açıklamasında, “Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Prag’da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil. Bununla birlikte şu an için böyle bir görüşme teyit edilmedi. Görüşme teyit edilince sizi zamanında bilgilendireceğiz” diye açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Prag’da Paşinyan ile görüşme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti.
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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