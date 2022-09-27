https://sputniknews.com.tr/20220927/mackolik-halka-arz-icin-basvuru-yapti-1061653232.html

Maçkolik halka arz için başvuru yaptı

Maçkolik halka arz için başvuru yaptı

Hedef Girişim, dolaylı olarak yüzde 6.94 pay sahibi olduğu canlı skor platformu Maçkolik’in halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu açıkladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T02:37+0300

2022-09-27T02:37+0300

2022-09-27T02:38+0300

ekonomi

halka arz

borsa

şirket

karar

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

maçkolik

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Hedef Girişim 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. (Sporttz) sermayesinin yüzde 13.61'ine tekabül eden paylara 12 milyon 788 bin 100TL bedelle iştirak etti.27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (PRE) ait 8 milyon 602 bin 212 adet katılma payı 8 milyon 359 bin 999 TL bedelle satın alındı ve ilgili yatırımlar kamuya duyuruldu.Sporttz ve PRE'nin Maçkolik ve Sahadan'ı devralması 03.09.2021 tarihli açıklama ile kamuya duyurulmuştu.Açıklamada, “Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25 milyon TL sermayesinde PRE'nin maliki olduğu 8 milyon 500 bin TL nominal değerli 8 milyon 500 bin adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Hedef Girişim, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik'in yüzde 6.94 payına sahip durumda.

https://sputniknews.com.tr/20220903/chobaniden-halka-arz-karari-basvurusunu-geri-cekti-1060752230.html

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halka arz, borsa, şirket, karar, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), maçkolik