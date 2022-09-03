https://sputniknews.com.tr/20220903/chobaniden-halka-arz-karari-basvurusunu-geri-cekti-1060752230.html

Chobani’den halka arz kararı: Başvurusunu geri çekti

Chobani’den halka arz kararı: Başvurusunu geri çekti

Yoğurt üreticisi Chobani Inc. halka arz başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) geri çekti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:39+0300

2022-09-03T01:39+0300

2022-09-03T01:41+0300

ekonomi

chobani

halk

halka arz

abd

abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)

sec

hamdi ulukaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060751969_0:128:2001:1253_1920x0_80_0_0_020e368f6cbb69e5a6bb63e20df13e96.jpg

İş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurduğu yoğurt üreticisi Chobani Inc., ABD’de halka arz başvurusunu geri çekti.Dünya'nın haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayımlanan dosyada, "Şirket, şu anda planlanan halka arzı sürdürmemeye karar verdi" ifadeleri yer aldı. Dosyada, başvurunun geri çekilmesi hakkında neden gösterilmedi.Chobani Eylül 2021’de halka arz için başvuruda bulunmuştu. 17 yıl önce kurulan şirket, SEC’e yaptığı başvuruda 100 milyon dolarlık hisse satışı hedeflediğini bildirmişti.Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya başvuru dosyasında yer alan açıklamasında, “Hala genç, enerjik ve girişimci bir şirketiz” değerlendirmesini yapmıştı.Ulukaya, 1994 yılında Türkiye’den ABD’ye göç etmiş ve 2005’te Chobani şirketini kurmuştu. Erzincanlı Türk girişimci Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük biryoğurt fabrikasını satın alarak yarattığı marka ile ABD’de en çok tercih edilen yoğurt markaları arasına girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20180830/is-insani-hamdi-ulukayanin-eski-esi-kacirildi-1034974577.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chobani, halk, halka arz, abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), sec, hamdi ulukaya