https://sputniknews.com.tr/20220903/chobaniden-halka-arz-karari-basvurusunu-geri-cekti-1060752230.html
Chobani’den halka arz kararı: Başvurusunu geri çekti
Chobani’den halka arz kararı: Başvurusunu geri çekti
Yoğurt üreticisi Chobani Inc. halka arz başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) geri çekti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:39+0300
2022-09-03T01:39+0300
2022-09-03T01:41+0300
ekonomi
chobani
halk
halka arz
abd
abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)
sec
hamdi ulukaya
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İş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurduğu yoğurt üreticisi Chobani Inc., ABD’de halka arz başvurusunu geri çekti.Dünya'nın haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayımlanan dosyada, "Şirket, şu anda planlanan halka arzı sürdürmemeye karar verdi" ifadeleri yer aldı. Dosyada, başvurunun geri çekilmesi hakkında neden gösterilmedi.Chobani Eylül 2021’de halka arz için başvuruda bulunmuştu. 17 yıl önce kurulan şirket, SEC’e yaptığı başvuruda 100 milyon dolarlık hisse satışı hedeflediğini bildirmişti.Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya başvuru dosyasında yer alan açıklamasında, “Hala genç, enerjik ve girişimci bir şirketiz” değerlendirmesini yapmıştı.Ulukaya, 1994 yılında Türkiye’den ABD’ye göç etmiş ve 2005’te Chobani şirketini kurmuştu. Erzincanlı Türk girişimci Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük biryoğurt fabrikasını satın alarak yarattığı marka ile ABD’de en çok tercih edilen yoğurt markaları arasına girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20180830/is-insani-hamdi-ulukayanin-eski-esi-kacirildi-1034974577.html
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chobani, halk, halka arz, abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), sec, hamdi ulukaya
chobani, halk, halka arz, abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), sec, hamdi ulukaya
Chobani’den halka arz kararı: Başvurusunu geri çekti
01:39 03.09.2022 (güncellendi: 01:41 03.09.2022) Abone ol
Yoğurt üreticisi Chobani Inc. halka arz başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) geri çekti.
İş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurduğu yoğurt üreticisi Chobani Inc., ABD’de halka arz başvurusunu geri çekti.
Dünya'nın haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa
Komisyonu (SEC) tarafından yayımlanan dosyada, "Şirket, şu anda planlanan halka arzı sürdürmemeye karar verdi"
ifadeleri yer aldı. Dosyada, başvurunun geri çekilmesi hakkında neden gösterilmedi.
Chobani Eylül 2021’de halka arz için başvuruda bulunmuştu. 17 yıl önce kurulan şirket, SEC’e yaptığı başvuruda 100 milyon dolarlık hisse satışı hedeflediğini bildirmişti.
Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya başvuru dosyasında yer alan açıklamasında, “Hala genç, enerjik ve girişimci bir şirketiz” değerlendirmesini yapmıştı.
Ulukaya, 1994 yılında Türkiye’den ABD’ye göç etmiş ve 2005’te Chobani şirketini kurmuştu. Erzincanlı Türk girişimci Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir
yoğurt fabrikasını satın alarak yarattığı marka ile ABD’de en çok tercih edilen yoğurt markaları arasına girmişti.