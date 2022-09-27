https://sputniknews.com.tr/20220927/lugansk-herson-ve-zaporojyede-rusyaya-baglanma-referandumlari-tamamlandi-1061673171.html

Lugansk, Herson ve Zaporojye’de Rusya’ya bağlanma referandumları tamamlandı

Lugansk, Herson ve Zaporojye’de Rusya’ya bağlanma referandumları tamamlandı

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma referandumları için oy verme işlemleri TSİ 16.00’da... 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T16:18+0300

2022-09-27T16:18+0300

2022-09-27T16:37+0300

referandum

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herson

zaporojye

seçim

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DHC Seçim Komitesi’nin sandıkların kapanmasına ilişkin kararı yerel seçim komisyonlarına bıraktığı belirtiliyor.Rusya ordusunun denetiminde bulunan Herson bölgesinin seçim komisyonu, sandıkların yüzde 12’sinin açıldığını ve şimdiye dek sayılan oylara göre seçmenlerin yüzde 97.47’sinin oylarını Rusya’dan bağlanmaktan yana kullandıklarını açıkladı.Herson, Zaporojye, LHC ve DHC’de düzenlenen her dört referandumda da halka Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi.LHC Seçim Komitesi Başkanı Elena Kravçenko, sandıkların kapanması ardından oyların yüzde 14.07’sinin sayıldığını, buna göre seçmenlerin yüzde 97.79’unun oylarını Rusya’nın bünyesine girmekten yana kullandıklarını kaydetti. Kravçenko, cumhuriyette referanduma katılım oranınınsa yüzde 92.6 olduğunu belirtti.Bunun yanı sıra büyük bir kısmı Rusya ordusunun denetiminde bulunan Zaporojye bölgesinde gerçekleştirilen referandumun kesinleşmemiş sonuçlarınınsa yarın akşam duyurulması bekleniyor. Zaporojye’de oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Yevgeniy Balitskiy, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamasında, ilk sonuçların yarın akşam 20.00-21.00 saatlerinde ilan edileceğini kaydetti.LHC, DHC, Herson ve Zaporojye’nin yerel seçim komisyonu yetkililerine göre her dört bölgede de gerçekleştirilen referandumların ardından oy sayım işlemlerine geçildi ve oyların yüzde 12 ila 20’si sayılmış durumda. Kesinleşmemiş sonuçlara göre DHC’de seçmenlerin yüzde 98.05’i oylarını Rusya’dan bağlanmaktan yana kullanırken, LHC’de vatandaşların 97.7’si, Rusya’ya bağlanmak isteyip istemedikleri sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi. Bu oran Herson bölgesinde yüzde 97.4, Zaporojye’deyse yüzde 98.

https://sputniknews.com.tr/20220923/kremlin-referandumun-ardindan-donbassa-duzenlenen-saldiri-rusyaya-saldiri-olarak-kabul-edilecek-1061544089.html

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