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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220927/canli--nyt-ukrayna-ordusu-himars-sistemlerinin-verimsiz-oldugunu-itiraf-etti--1061656656.html
CANLI | NYT: Ukrayna ordusu, HIMARS sistemlerinin verimsiz olduğunu itiraf etti
CANLI | NYT: Ukrayna ordusu, HIMARS sistemlerinin verimsiz olduğunu itiraf etti
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD tarafından tedarik edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin Ukrayna'nın doğusundaki... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, referandum, seferberlik, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
HIMARS - Sputnik Türkiye

CANLI | NYT: Ukrayna ordusu, HIMARS sistemlerinin verimsiz olduğunu itiraf etti

09:17 27.09.2022
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New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD tarafından tedarik edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Artemivsk'de devam eden çatışmalarda beklentileri karşılamadığını itiraf ettiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de Rusya halkına, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da kısmi seferberlik ilanını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ‘askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler’ olacağını belirtti.
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10:24 27.09.2022
Bloomberg: Batı'nın Kiev'e silah tedarikini artırması pek olası değil
Bloomberg, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarikini artırma ihtimalinin olmadığını ve Kiev yönetimine ağır silah sağlamaya hazır olmadıklarını yazdı.
Ajansa konuşan Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, "ABD'nin temkinli olması ve Avrupa'nın önemli silah stoklarının tükenmekte olması nedeniyle silah sevkiyatlarında keskin bir artış olması veya bu silahların türleri hakkındaki tabuların kırılması pek olası değil" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan dört kaynak, Avrupa'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik edip etmeyeceğine ilişkin 'hiçbir işaret olmadığını' vurguladı.
Ajans, Ukrayna'nın talep ettiği ve İspanya, Hollanda ve Türkiye dahil olmak üzere birçok NATO ülkesinin kullandığı Leopard tanklarının başka ülkelere ancak Berlin'in izniyle transfer edilebileceğini, ancak Almanya'dan bu yönde henüz izin çıkmadığını aktardı. Bununla beraber diğer ülkelerden Berlin'e izinler konusunda herhangi bir talebin de ulaşmadığı ifade edildi.
Ukrayna'ya silah tedarikini gevşeten ülkelerin başında İtalya geliyor. Parlamento seçimleri ve bütçe sıkıntısı nedeniyle Roma, Ukrayna'ya yardımı öncelik listesinden çıkardı. Kaynaklar, İtalya'dan Ukrayna'ya silah akışının temmuz ayından bu yana yavaşlama kaydettiğini anımsattı.
09:16 27.09.2022
NYT: Ukrayna ordusu, HIMARS sistemlerinin verimsiz olduğunu itiraf etti
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD tarafından tedarik edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Artemivsk'de devam eden çatışmalarda beklentileri karşılamadığını itiraf ettiğini bildirdi.
Gazetede yer alan haberde, Ukrayna ordusunun, söz konusu sistemlerin Rus birliklerinin ikmal sisteminde 'kayda değer bir hasara neden olamayacağı' görüşü aktarıldı.
Haberde, Rusya ordusunun Ukrayna'ya HIMARS teslimatı yapıldığı yaz aylarından bu yana savaş planını değiştirerek mühimmat tedarik hattını yeniden kurduğu belirtildi.
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