CANLI | NYT: Ukrayna ordusu, HIMARS sistemlerinin verimsiz olduğunu itiraf etti

Bloomberg: Batı'nın Kiev'e silah tedarikini artırması pek olası değil

Bloomberg, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarikini artırma ihtimalinin olmadığını ve Kiev yönetimine ağır silah sağlamaya hazır olmadıklarını yazdı.

Ajansa konuşan Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, "ABD'nin temkinli olması ve Avrupa'nın önemli silah stoklarının tükenmekte olması nedeniyle silah sevkiyatlarında keskin bir artış olması veya bu silahların türleri hakkındaki tabuların kırılması pek olası değil" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan dört kaynak, Avrupa'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik edip etmeyeceğine ilişkin 'hiçbir işaret olmadığını' vurguladı.

Ajans, Ukrayna'nın talep ettiği ve İspanya, Hollanda ve Türkiye dahil olmak üzere birçok NATO ülkesinin kullandığı Leopard tanklarının başka ülkelere ancak Berlin'in izniyle transfer edilebileceğini, ancak Almanya'dan bu yönde henüz izin çıkmadığını aktardı. Bununla beraber diğer ülkelerden Berlin'e izinler konusunda herhangi bir talebin de ulaşmadığı ifade edildi.

Ukrayna'ya silah tedarikini gevşeten ülkelerin başında İtalya geliyor. Parlamento seçimleri ve bütçe sıkıntısı nedeniyle Roma, Ukrayna'ya yardımı öncelik listesinden çıkardı. Kaynaklar, İtalya'dan Ukrayna'ya silah akışının temmuz ayından bu yana yavaşlama kaydettiğini anımsattı.