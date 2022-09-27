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https://sputniknews.com.tr/20220927/hazine-ve-maliye-bakanligi-ekonomik-donusum-zirvesine-ev-sahipligi-yapacak-1061682891.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" gerçekleştirilecek. İstanbul'da perşembe günü yapılacak zirvede Hazine ve Maliye... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:42+0300
2022-09-27T19:43+0300
ekonomi
istanbul
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünyanın önde gelen ekonomistlerini bir araya getirmek için "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"ni düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yapılacak zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirvede, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alınacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri "Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler" ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ilişkin değerlendirmede bulunacak.12 ülkeden akademisyenler geliyorZirve için 12 ülkeden akademisyenler Türkiye'ye gelecek. Aralarında Prof. Dr. Charles Yuji Harioka, Prof. Dr. David B. Audretsch, Prof. Dr. Cheng Hsiao, Prof. Dr. Jonathan A. Batten, Prof. Dr. Douglas Cumming'in de bulunduğu dünyaca tanınan ekonomistler son dönemdeki iktisadi gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşacak.Zirve, "www.ekonomikdonusum.org" internet sitesi ve Youtube kanalı ile "@ekonomikdonusum" Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarından da takip edilebilecek.Paneller ve ekonomistler"Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler" panelinin moderatörü, her yıl en seçkin genç Japon iktisatçıya verilen 7'nci Japon Ekonomi Birliği-Nakahara Ödülü'nün sahibi Horioka olacak.Günün ikinci paneli, "Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi" adıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda Indiana Üniversitesi'nde "Ordinaryüs Profesör" unvanına ve Ekonomik Kalkınma Kürsüsüne sahip Audretsch yer alacak. Audretsch, araştırmalarında, girişimcilik, hükümet politikası, yenilikçilik, ekonomik kalkınma ve küresel rekabet gücü arasındaki bağlantılara odaklanıyor."Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi" başlığıyla yapılacak üçüncü panelin konuşmacıları arasında Hsiao da bulunuyor. Prof. Dr. Cheng Hsiao'nun araştırmaları, kamu hizmeti talep analizine, politika etkilerinin ölçülmesine, Çin'in finansal reformu ve altyapı yatırımlarına odaklanan teorik ve uygulamalı ekonometriyi içeriyor."Yeni dönemde büyümeyi destekleyici finansal mimarinin önemi" başlıklı günün son panelinin konuşmacıları arasında ise Batten ve Cumming yer alacak.Kovid-19 sonrası dönem de değerlendirilecekAvustralya'daki RMIT Üniversitesi'nde Finans Profesörlüğü ve Sains Malaysia Üniversitesi'nde Yönetim Disiplini bölümünde Fahri Profesörlük görevlerini üstlenen Batten, Kovid-19 sonrası dünya çapında beklenen yenilenebilir enerjiye geçişin bankacılık ve finans piyasaları üzerindeki etkisinin değerlendirmesine, iklim değişikliğinin etkilerine yönelik portföy ayarlamasına ve çok uluslu şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarındaki rollerine odaklanıyor.Florida'daki Florida Atlantic Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde DeSantis Ordinaryüs Finans ve Girişimcilik Profesörlüğü görevini yürüten Cumming'in çalışmaları ise aralarında Chicago Tribune, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, The Globe and Mail, Canadian Business, The National Post ve The New Yorker'ın da bulunduğu çok sayıda medya kuruluşu tarafından incelendi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/bakan-nebati-enflasyondaki-dususu-yil-sonu-hissedecegiz-1061620348.html
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istanbul, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati
istanbul, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

19:42 27.09.2022 (güncellendi: 19:43 27.09.2022)
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" gerçekleştirilecek. İstanbul'da perşembe günü yapılacak zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanı sıra 12 ülkeden akademisyenler yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ve gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünyanın önde gelen ekonomistlerini bir araya getirmek için "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"ni düzenleyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yapılacak zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirvede, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri "Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler" ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ilişkin değerlendirmede bulunacak.

12 ülkeden akademisyenler geliyor

Zirve için 12 ülkeden akademisyenler Türkiye'ye gelecek. Aralarında Prof. Dr. Charles Yuji Harioka, Prof. Dr. David B. Audretsch, Prof. Dr. Cheng Hsiao, Prof. Dr. Jonathan A. Batten, Prof. Dr. Douglas Cumming'in de bulunduğu dünyaca tanınan ekonomistler son dönemdeki iktisadi gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşacak.
Zirve, "www.ekonomikdonusum.org" internet sitesi ve Youtube kanalı ile "@ekonomikdonusum" Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarından da takip edilebilecek.

Paneller ve ekonomistler

"Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler" panelinin moderatörü, her yıl en seçkin genç Japon iktisatçıya verilen 7'nci Japon Ekonomi Birliği-Nakahara Ödülü'nün sahibi Horioka olacak.
Günün ikinci paneli, "Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi" adıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda Indiana Üniversitesi'nde "Ordinaryüs Profesör" unvanına ve Ekonomik Kalkınma Kürsüsüne sahip Audretsch yer alacak. Audretsch, araştırmalarında, girişimcilik, hükümet politikası, yenilikçilik, ekonomik kalkınma ve küresel rekabet gücü arasındaki bağlantılara odaklanıyor.
"Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi" başlığıyla yapılacak üçüncü panelin konuşmacıları arasında Hsiao da bulunuyor. Prof. Dr. Cheng Hsiao'nun araştırmaları, kamu hizmeti talep analizine, politika etkilerinin ölçülmesine, Çin'in finansal reformu ve altyapı yatırımlarına odaklanan teorik ve uygulamalı ekonometriyi içeriyor.
"Yeni dönemde büyümeyi destekleyici finansal mimarinin önemi" başlıklı günün son panelinin konuşmacıları arasında ise Batten ve Cumming yer alacak.

Kovid-19 sonrası dönem de değerlendirilecek

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nde Finans Profesörlüğü ve Sains Malaysia Üniversitesi'nde Yönetim Disiplini bölümünde Fahri Profesörlük görevlerini üstlenen Batten, Kovid-19 sonrası dünya çapında beklenen yenilenebilir enerjiye geçişin bankacılık ve finans piyasaları üzerindeki etkisinin değerlendirmesine, iklim değişikliğinin etkilerine yönelik portföy ayarlamasına ve çok uluslu şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarındaki rollerine odaklanıyor.
Florida'daki Florida Atlantic Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde DeSantis Ordinaryüs Finans ve Girişimcilik Profesörlüğü görevini yürüten Cumming'in çalışmaları ise aralarında Chicago Tribune, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, The Globe and Mail, Canadian Business, The National Post ve The New Yorker'ın da bulunduğu çok sayıda medya kuruluşu tarafından incelendi.
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi - Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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