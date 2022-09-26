Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüşü yıl sonu hissedeceğiz

Millete efendi değil, hizmetkar olarak geldiğimizin altını çizdik. Bugün küresel çalkantılara rağmen ülkemizin tarihi başarılarını yok sayan bir kesim vardır, olmaya da devam edecek. Bunlar bu çarpıtmalarla milletimize karşı psikolojik harp uyguluyorlar. Biz hep çalışmaya devam ediyoruz. Tüm algı oyunlarına rağmen çok şükür insanımızın ferasetiyle neyin ne olduğu çok net şekilde görülüyor. Mevcut küresel kriz dünyada önemli sorunlara neden olduğu aşikar. Enflasyon tarafında bunu yaşıyoruz. Bunu aşacağımızı beyan ediyoruz. Türkiye birçok ülkeye nazaran hem gıda hem de enerji arz güvenliğini sağlayan sağlam bir ekonomi ve diplomatik bir güce sahiptir. Tüm derdimiz inanç ve azimle, çalışarak bu yeni dönemin bize sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektir.