https://sputniknews.com.tr/20220927/grip-asilari-65-yas-ustu-ve-kronik-hastalar-icin-e-nabizda-tanimlandi-1061683325.html
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:48+0300
2022-09-27T19:48+0300
2022-09-27T19:52+0300
türkiye
grip
grip aşısı
kronik hastalık
65 yaş üstü
e-nabız
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-kocada-asi-uyarisi-kasim-aralik-ayi-oncesinde-hatirlatma-dozlari-yapilmali-1061657892.html
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grip, grip aşısı, kronik hastalık, 65 yaş üstü, e-nabız, sağlık bakanlığı
grip, grip aşısı, kronik hastalık, 65 yaş üstü, e-nabız, sağlık bakanlığı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
19:48 27.09.2022 (güncellendi: 19:52 27.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı.
Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.
Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" ifadelerini kullanmıştı.