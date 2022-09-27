https://sputniknews.com.tr/20220927/grip-asilari-65-yas-ustu-ve-kronik-hastalar-icin-e-nabizda-tanimlandi-1061683325.html

Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T19:48+0300

2022-09-27T19:48+0300

2022-09-27T19:52+0300

türkiye

grip

grip aşısı

kronik hastalık

65 yaş üstü

e-nabız

sağlık bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1042889850_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36b32544e777cc2e5a534cf007637317.jpg

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-kocada-asi-uyarisi-kasim-aralik-ayi-oncesinde-hatirlatma-dozlari-yapilmali-1061657892.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

grip, grip aşısı, kronik hastalık, 65 yaş üstü, e-nabız, sağlık bakanlığı