Bakan Koca’dan aşı uyarısı: 'Kasım-Aralık ayı öncesinde hatırlatma dozları yapılmalı'

“Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden, belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa’da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid-19 ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 Artık Bir Korku Unsuru Olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli. Kasım-Aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım.”