https://sputniknews.com.tr/20220927/bakan-kocada-asi-uyarisi-kasim-aralik-ayi-oncesinde-hatirlatma-dozlari-yapilmali-1061657892.html
Bakan Koca’dan aşı uyarısı: 'Kasım-Aralık ayı öncesinde hatırlatma dozları yapılmalı'
Bakan Koca’dan aşı uyarısı: 'Kasım-Aralık ayı öncesinde hatırlatma dozları yapılmalı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecileri yaptığı açıklamada kasım, aralık ayalarına işaret ederek vaka sayılarında bir artış... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T10:55+0300
2022-09-27T10:55+0300
2022-09-27T10:55+0300
türkiye
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
hatırlatma dozu
aşı
pandemi
türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Avrupa’da vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek kasım- aralık aylarından Türkiye’de de vaka sayılarında bir artışının beklendiğini hatırlattı.Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:‘Etlik Şehir Hastanesi açılıyor’Bakan Koca Ankara’da açılacak ikinci şehir hastanesi hakkında da bilgi vererek hiçbir hastanenin kapanmadığını belirterek “Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız ikinci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimizin durumu ne olacak? Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi̇ kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecekler. Mevcut hastanelerimizin hiç biri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak” ifadelerini kullandı.‘Kamuya dönüşler artıyor’Sağlık Bakanı Koca kamuya dönmek isteyen doktorlar hakkında ise “Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7000’i geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/dso-genel-direktorunden-kovid-19-aciklamasi-sonunu-gorebilmek-sonunda-oldugumuz-anlamina-gelmiyor-1061532176.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, hatırlatma dozu, aşı, pandemi, türkiye, hastane, ankara şehir hastanesi, etlik, doktor
sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, hatırlatma dozu, aşı, pandemi, türkiye, hastane, ankara şehir hastanesi, etlik, doktor
Bakan Koca’dan aşı uyarısı: 'Kasım-Aralık ayı öncesinde hatırlatma dozları yapılmalı'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecileri yaptığı açıklamada kasım, aralık ayalarına işaret ederek vaka sayılarında bir artış beklendiğini, bu nedenle hatırlatma dozlarının yapılması gerektiği uyarısını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Avrupa’da vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek kasım- aralık aylarından Türkiye’de de vaka sayılarında bir artışının beklendiğini hatırlattı.
Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden, belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa’da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid-19 ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 Artık Bir Korku Unsuru Olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli. Kasım-Aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım.”
‘Etlik Şehir Hastanesi açılıyor’
Bakan Koca Ankara’da açılacak ikinci şehir hastanesi hakkında da bilgi vererek hiçbir hastanenin kapanmadığını belirterek “Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız ikinci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimizin durumu ne olacak? Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi̇ kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecekler. Mevcut hastanelerimizin hiç biri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak” ifadelerini kullandı.
‘Kamuya dönüşler artıyor’
Sağlık Bakanı Koca kamuya dönmek isteyen doktorlar hakkında ise “Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7000’i geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.