https://sputniknews.com.tr/20220923/dso-genel-direktorunden-kovid-19-aciklamasi-sonunu-gorebilmek-sonunda-oldugumuz-anlamina-gelmiyor-1061532176.html

DSÖ Genel Direktörü'nden Kovid-19 açıklaması: Sonunu görebilmek, sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor

DSÖ Genel Direktörü'nden Kovid-19 açıklaması: Sonunu görebilmek, sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, önceki hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sarf ettiği sözlere açıklık getirerek... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T02:11+0300

2022-09-23T02:11+0300

2022-09-23T02:53+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

kovid-19

covid-19

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “pandeminin bitmesi elbette artık mümkün ancak bu hala çok uzak" açıklamasını yaptı.Dün New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ghebreyesus, 14 Eylül'deki "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz" ifadelerine açıklık getirdi.Ghebreyesus, “Sonunu görebilmek, sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor" diyerek ‘daha az iyimser’ bir açıklama yaptı.Ancak ölüm sayılarındaki düşüşe bakıldığında dünyanın çok iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının ve yaşlıların dörtte üçü de başta olmak üzere dünya nüfusunun üçte ikisinin aşılanmış olduğuna dikkat çekti.'Hala tüneldeyiz'"Uzun ve karanlık bir tünelde iki buçuk yıl geçirdik ve bu tünelin sonundaki ışığı daha yeni görmeye başlıyoruz" diyen DSÖ Genel Direktörü, “Daha çok yol var ve tünel hala karanlık, dikkat etmezsek bizi tökezleyebilecek birçok engel var. Hala tüneldeyiz” ifadelerini kullandı. Ne demişti?Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında,Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunarak , "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız" diye konuşmuştu.ABD Başkanı Joe Biden da ‘’ Kovid-19 salgını artık bitmiştir" açıklamasını yapmıştı.

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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, kovid-19, covid-19