https://sputniknews.com.tr/20220927/egmden-mersindeki-saldiriya-iliskin-provokatif-paylasim-yapan-hesaplara-inceleme-1061681168.html
EGM'den Mersin'deki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
EGM'den Mersin'deki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 22 hesap... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T19:03+0300
2022-09-27T19:03+0300
2022-09-27T19:05+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin'deki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlattı.EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.Çalışmalar kapsamında, 26 Eylül'de Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220927/icisleri-bakani-soylu-mersindeki-polisevi-saldirisiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1061654629.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), mersin, provakatif paylaşımlar
emniyet genel müdürlüğü (egm), mersin, provakatif paylaşımlar
EGM'den Mersin'deki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
19:03 27.09.2022 (güncellendi: 19:05 27.09.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin'deki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlattı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Çalışmalar kapsamında, 26 Eylül'de Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.